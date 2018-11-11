Saadettin Saran ve Emina Jahovic İlk Kez Görüntülendi

Emina Jahovic 10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan geçtiğimiz haziran ayında boşandı. Sırp şarkıcı Emina, boşanmadan kısa bir süre sonra iş insanı Saadettin Saran'la aşk yaşamaya başladı. Aşklarını bir süre gizleyen ikili dün akşam ilk kez yan yana görüntülendi.

AKŞAM YEMEĞİ ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Milliyet'in haberine göre; İkili ilk kez dün akşam İstinye Park'ta görüntülendi. Birlikte akşam yemeği yiyen ikiliden Sadettin Saran sevgilisi Emina Jahovic'i aracına bindirdi.

"LÜTFEN ÇEKMEYİN ARTIK"

Gazetecilerin görüntü almamasını rica eden Saran, "Lütfen çekmeyin artık. Teşekkür ederiz" dedi.

"HER ŞEY BİLİNİYOR"

Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuş, "Her şey biliniyor, özel hayatımla gündeme gelmek beni çok rahatsız ediyor" demişti.