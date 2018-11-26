Saakaşvili Gürcistan'a Dönmek İstiyor

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili
, Gürcistan'a dönüp bu ülkenin denizcilik alanında güçlenmesi için ilgili projelerin başına geçmek istediğini söyledi.
Hakkındaki tutuklama ve hapis kararı nedeniyle yıllardır ülkesine dönemeyen ve son dönemlerde Hollanda
'da yaşayan Saakaşvili, Gürcistan'ın önde gelen televizyon kanallarından Rustavi-2'ye geleceğe yönelik planları konusunda açıklamalarda bulundu.
Saakaşvili, Gürcistan'da 28 Kasım'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin 2. turuna ilişkin, zamanında kendi kurduğu ve şimdi ülkenin ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin de desteklediği adayı Grigol Vaşadze'nin kazanması durumunda Gürcistan'a gelmeyi planladığını kaydetti.
Saakaşvili, burada yeni bir siyasi koalisyonun oluşmasına destek vereceğini ama kendisinin cumhurbaşkanı veya başbakan olmak istemediğini ifade etti.
Gürcistan'ı denizcilik alanında daha güçlü bir ülke haline getirmek istediğini belirten Saakaşvili, bu yönde ülkedeki projeleri geliştirme yönünde girişimlerde bulunacağını vurguladı. Karadeniz
sahilinde inşaatı devam eden Anaklia Derin Deniz Limanı yakınında Lazika'da serbest ticaret bölgesinin kurulması gerektiğini savunan Saakaşvili, gelecekte bu bölgeyi yönetmek istediğinin altını çizdi.
Saakaşvili, "Benim amacım Gürcistan'ı büyük bir denizcilik ülkesi haline getirmek. Ben Lazika serbest ticaret bölgesini yönetmek istiyorum ve bu yönde başvuruda bulunacağım." dedi.
Saakaşvili bu yılın başında Ukrayna
'dan sınır dışı edilmişti
Gürcistan'da 2013 yılında düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden sonra ülkesini terk eden Saakaşvili, birkaç yıl boyunca Ukrayna'da çeşitli görevlerde çalışmasından sonra muhalefete geçerek Yeni Güçler Hareketi siyasi partisini kurmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, geçen yıl Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığından çıkarılması yönünde bir kararname imzalamıştı.
Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, daha sonra bu yılın başında Ukrayna'dan sınır dışı edilerek Polonya
'ya gönderilmişti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgi Margvelaşvili, şimdilik Hollanda'da yaşayan Saakaşvili'nin Gürcistan vatandaşlığına ise 4 Aralık
2015'te son vermişti.
Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimleri
Gürcistan'da 28 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamamıştı. Seçimde, hükümetin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 38,64 ve muhalefet koalisyonun adayı Grigol Vaşadze yüzde 37,74 oy almıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Kasım'da yapılacak.
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26 Kasım 2018 Pazartesi 14:27