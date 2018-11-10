Saat 09.05'te Yenimahalle'de Zaman Durdu

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:59



10 Kasım 2018 Cumartesi 10:59

Yenimahalleliler, 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında andı.Yenimahalle'de resmi tören, Batıkent Meydan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Resmi törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Siyasi partilerin temsilcileri, STK yöneticileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve Yenimahalleliler katıldı.Gençlerin Bağımsızlık Meşalesi'ni yakmasıyla başlayan törende başta Başkan Yaşar olmak üzere siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na tek tek çelenk sundu. Siren sesiyle saygı duruşuna geçen ve İstiklal Marşı'nı okuyan Yenimahalleliler duygu dolu anlar yaşadı."Tutkalımız, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ve onun değerleridir "Törende vatandaşlara hitap eden Başkan Yaşar, "Atatürk'ün yaktığı ışık ilelebet yanacak, kurduğu Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk milleti için değil bütün mazlum milletlere örnek olmuş, onların ışığı, yol göstericisi olmuş 19. asrın lideridir. Dünyada hiçbir lider yoktur ki ölümünün üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen saygıyla anılsın. Dünyada hiçbir lider yoktur ki kurduğu cumhuriyetin ışığı 100 yıl sonra da o milletin vicdanında yer bulsun, ışık olsun, yol göstericisi olsun. Atatürk'ü haksız eleştirenler, kin ve nefret duygularıyla yaklaşanlar olmuştur ama milletimizin ve insanlığın vicdanında Atatürk yerini almış, o yaktığı ışık sönmemiş bundan böyle de sönmeyecek, söndürtmeyeceğiz. Bizim başka reçetelere, tutkallara ihtiyacımız yok. Tutkalımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimiz ve değerleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı rehberiniz olsun" dedi. Yaşar, konuşmasını Atatürk'ün ölümü üzerine İsmet İnönü'nün yayınladığı mesajı okuyarak sonlandırdı" diye konuştu.Kimi vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı törenin sonunda Yenimahalleliler tek yürek oldu. Yenimahalleliler Andımızı her bir ağızdan Ata'nın huzurunda okudu. - ANKARA