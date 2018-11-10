Saat 9'u 5 geçe zaman durdu...Ölümünün 80. yılında Atatürk törenlerle anıldı

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:26



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:26

Saat 9'u 5 geçe zaman durdu...Ölümünün 80. yılında Atatürk törenlerle anıldıZONGULDAK - Zonguldak'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Garnizon Komutanı Ayhan kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, çok sayıda siyasi parti üyesi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Akdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te tüm yurtta olduğu gibi Zonguldak'ta da hayat durdu. Sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşu sırasında gencinden yaşlısına tüm vatandaşlar ellerindeki işleri bırakıp saygı duruşunda bulundu. Birçok esnaf kapısının önünde saygı duruşunda bulunurken, otomobillerden inen sürücüler de saygı duruşunda bulundu.KİLİS - Kilis'te düzenlenen törenle Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yıl dönümünde anıldı. Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, amir ve müdürlerin yanı sıra sivil ve askeri erkan, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Trafikte seyreden araçlar da saygı duruşuna kornalarını çalarak eşlik etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Polis, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, binaların çatılarına özel hareket polisleri yerleştirildi. Cumhuriyet Alanı'ndaki törenin ardından Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi.TEKİRDAĞ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. Yıl dönümünde tüm yurtta ve dış temsilciliklerde ve dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Çorlu'da da anıldı. Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma programına Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile askeri erkan katıldılar. Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ile Çorlu Belediyesi çelenklerinin anıta sunulmasının ardından çalan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehirde adeta hayatın durduğu iki dakikalık bölümde trafikteki araçların sürücüleri ve halk otobüslerindeki yolcular da araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Atatürk Meydanı'ndaki anma programı 5. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu tarafından çalınan İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi ile sona erdi.TEKİRDAĞ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümün 80. yılında Tekirdağ'da anıldı. 80. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu, tüm yurtta o an hayat durdu. Tekirdağ Valiliği önünde çelenk sunma töreni ile başlayan anma programında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat 9.05'te kentte hayat durdu. Sirenin çalması ile 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte Valilik önündeki tören son buldu. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve çok sayıda vatandaş katıldı.SİVAS - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına yakın noktadan geçen araç sürücüleri de saygı duruşuna katıldı. Kent meydanında bulunan vatandaşlarında saygı duruşuna eşlik ettiği görüldü. İstiklal Marşı okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan ise burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak şeref defterini imzaladı. Lig maçı için Sivas'a gelen Beşiktaş'ın alt yapı oyuncuları da anma törenine katılarak saygı duruşunda bulundu.GAZİANTEP - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de, Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80. yılında saygı ve özlemle anıldı. Kentte sabah saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte hayat adeta bir dakikalığına durdu. Kentteki binlerce kişi Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. Seyir halindeki araçlar siren sesi ile birlikte araçlar yolun ortasında dururken, sürücüleri araçlardan indi. Yaya vatandaşlar da siren sesi ile birlikte esas duruşa geçti.KOCAELİ - Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle saat 09.05'te Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalmaya başlayan sirenleri duyan vatandaşlar işe yetişme telaşlarını unutarak saygı duruşunda bulundu. Gazi Mustafa Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde işe yetişmek için koşturan vatandaşlar ise durarak saygı duruşunda bulundular. Siren sesinden önce simit satan simitçi ise sirenlerin çalmasıyla birlikte ayağa kalkarak diğer vatandaşlar gibi saygı duruşunda bekledi. Duraklarda, yaya köprüsü üzerinde, üst geçit merdivenlerinden çıkanlar, D-100 Karayolunda araçlarından inen vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunun arından yollarına devam etti.ELAZIĞ - Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da resmi tören düzenlendi. Öğretmenevi önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Kaldırım, Korgeneral Erbaş, ve Başkan Vekili Dumandağ, Atatürk anıtına çelenk koydu. Siren çalınmasıyla 2 dakikalık saygı duruşundu bulunulup, İstiklal Marşı'nın okundu. Siren sesini duyan vatandaşlarda sokakta saygı duruşunda bulundu.ANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde Antalya'da çeşitli etkinliklerle anıldı. Antalya protokolünün yanı sıra sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtının önünde bir araya geldi. Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı saat 09.05'te sirenler çaldı, alandakiler 2 dakikalık saygı duruşundu bulundu. İstiklal Marşı'nın okunması ardından Vali Münir Karaloğlu, Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat,ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çelenklerini anıtın önüne bıraktı. Garnizon çelengi vatandaşların alkışları arasında bırakıldı. Protokol ardından diğer katılımcılar da çelenklerini anıtını önüne bırakırken, kalabalık bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Alandakilere karanfil de dağıtıldı.Programa ayrıca AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik,CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Nuri Ulucan, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.