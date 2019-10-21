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Saat krizinde Demet Akalın'dan Berkay'a ilginç çıkış: Hanımını sustur!

Demet Akalın ve Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin arasında saat krizi büyüyor. Akalın Berkay'ın "Demet bizim ablamız, eşimi polemiğe karıştırmaması lazımdı" sözü üzerine "Berkay hanımını sustur" sözüyle tepki gösterdi.

21.10.2019 10:58

Demet Akalın, Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Rolex marka saat hediye etmişti. Özlem Ada Şahin ise saatin kendisine büyük geldiğini söyleyerek değiştirmek istedi. Mağaza yetkililerinden durumu öğrenen Akalın, Instagram hesabından Özlem Ada Şahin'e veryansın etti. Büyüyen saat krizine Berkay'ın da dahil olmasından sonra Akalın'dan ilginç bir çıkış geldi.

"HANIMINI SUSTUR"

Berkay eşiyle sosyal medya üzerinden polemiğe giren Akalın'a "Demet bizim ablamız ama hediyesinin peşine düşmemesi, eşimi de polemiğe karıştırmaması lazımdı" dedi. Akalın ise Berkay'ın sözlerine sert çıktı. Akalın "Berkay hanımını sustur. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de" dedi.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak ünlü bir markanın saatini almıştı. Özlem Ada Şahin'in saati satıp, yenisini almak üzere mağazaya verdiği konuşuluyordu. Durumdan haberdar olan Akalın sert çıkmıştı. Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın, sosyal medya üzerinden atışmıştı.

"İZİN İSTEDİM"

Özlem Ada Şahin, "Saati değiştirmek istedim, satmak değil. Demet Abla'yı aradım, sordum, izin istedim" diye açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı, "Özlem seninle hiç konuşmadık ki! Kapat gitsin!" karşılığını vermişti.

Demet Akalın, BerkayDemet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile hediye saat yüzünden tartıştı

Saat krizinde Demet Akalın'dan Berkay'a ilginç çıkış: Hanımını sustur!

Özlem Ada Şahin, Demet Akalın, Berkay Şahin, Magazin

YORUMLAR (8)
ADİLL:Bu kadın Demetden uzak durun . . . . Fayda görürsünüzzzz. . , !
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,,,,:ulan biz ne derdindeyiz siz nerdindesiniz.
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MAYSTROO:BERKAY KİM ACABA ??
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PARAHAT:Alma Ardanın ahını çıkar aheste aheste
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M.ÇEK:Bence sen de sus. Düşün artık bu milletin yakasından.
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NE ALAKA DEMEYİN:Bu olaya devletin el atması lazım, bu Akalın çifti mali durumları kötü die ayrılmadı mı? Okan borcunu ödeyemiyordu? Bu saat gibi kaç kişiye ne hediyeler aldığını söylüyor birde utanmadan hani sizin paranız yoktu, tabi canım yanaş iktidar partiye, güçlü kişiler lehine tweet at söz söyle sorunların çözülsün ulan millet ay sonunu getiremiyor siz kaç bin liralık saat diyorsunuz hediye diyorsunuz edep biraz edep, siz sanatçı falan değilsiniz olamazsınız da
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ADALET:Devletimize iftira etmekten gocunmayan insanlar sizden her türlü kötülük beklenir senin zihniyetin çocuklarını kundaktayken sigortali yapti yillar öncede emekli oldu devletin milletin parasını çatır çatır yiyor hala utanmadan devletimize dil uzatiyorsun milletin zaafı para zaten ancak böyle kışkırtırsın demeti zengin etmek istemiyorsan konserlerine gitmeyeceksin o zaman zengin eden sizsiniz haysiyetsizce iftiralar atma devletimize adam ol insan ol herşeyden önce
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ZİYAA:Helal olsun Özlem Ada''ya, saati satmakla iyi etmiş.
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