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Saat kulesi devreye girdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde elektronik saat hizmet vermeye başladı.

01.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:33Saat kulesi devreye girdi
'nın ilçesinde elektronik saat hizmet vermeye başladı.

1906 yılında yaptırılan tarihi saat kulesinin saat mekanizmasının onarılması ve kuleyi düzenleme çalışmaları devam ederken, saatin devreye girmesi memnuniyetle karşılandı. Geçtiğimiz aylarda bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını belirten Başkan Davut Aydın, "Saat kulemizin saat mekanizmasının bulunduğu alanda güvercinlerin yuva yapması ve yumurtlamaları sebebiyle çalışmalara ara vermiştik. Yumurtalardan çıkan yavruların uçmaya başlamasından sonra bakım çalışmalarımıza yeniden başladık ve içinde bulunan orijinal saat konusunda uzman bir ekip tarafından bakıma alındı. Ancak biz bu süreçte saat kulemizin atıl durumda olmaması için elektronik bir saat temin ederek, kulemizi yeniden canlandırdık" dedi. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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