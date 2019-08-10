Haberler» Güncel» Haber

SAAT KULESİ'NİN KUBBESİ GERİ GELİYOR

10.08.2019 15:16 SAAT KULESİ'NİN KUBBESİ GERİ GELİYOR


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38   Türkeli'de sosyal yaşam alanı çalışmaları tamamlandı
16:37   Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
16:37   DENİZLİ UYUŞTURUCU MADDE BONZAİYİ ÜZERİNE FARE ZEHRİ VE BÖCEK İLACI PÜSKÜRTEREK SATIYORMUŞ
16:35   Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve kesim alanı havadan görüntülendi
16:35   Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi
16:32   Turan'dan türbe ve mezar ziyareti
16:32   Karaman'da şehitlik ziyareti