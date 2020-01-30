Haberler » 3. Sayfa » Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü - Haberler

Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü

Sincan'da iki arkadaş, "Vakit Daralıyor" isimli saat kulesine tırmandı.

30.01.2020 20:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:03Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü
'da iki arkadaş, "Vakit Daralıyor" isimli saat kulesine tırmandı. Çıktıkları yerden inmeye çalışan gençlerden biri, kuledeki süs taşlarının başına düşmesi sonucunda yaralandı.

Olay, 'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri öğrenilemeyen iki arkadaş, "Vakit Daralıyor" isimli saat kulesine tırmandı. Kulede duran gençlerden biri, bir süre sonra çıktıkları yerden inmeye çalıştı. Bu sırada, gencin aşağı inmek için tutunduğu süs taşlarından bazıları koparak gencin başına düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralı genci hastaneye sevk etti. Kuleye birlikte tırmandığı arkadaşı ise yaralı gencin yanı başından ayrılmadı. - ANKARA

Ankara, Sincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:18:31