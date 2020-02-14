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Saatlerdir haber alınamayan 2 kişi evde uyurken bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakınlarının saatlerdir ulaşamadığı 2 kişi, camdan içeri giren itfaiye ekiplerince evde uyurken bulundu.

14.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:13Saatlerdir haber alınamayan 2 kişi evde uyurken bulundu
'ın ilçesinde yakınlarının saatlerdir ulaşamadığı 2 kişi, camdan içeri giren itfaiye ekiplerince evde uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yakınları tarafından saatlerdir alınamayan 2 kişiye, Hacıevhat Mahallesi TOKİ Konutları'nda kaldıkları evde defalarca zile basılarak, kapı çalınmasına rağmen ulaşılamadı. Durumdan endişelenen vatandaşlar, ekiplere haber verdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Çok sayıda meraklı vatandaş da çevrede toplandı. Tüm çabalara rağmen 2 kişiden cevap gelmemesi üzerine itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 3 katın camından içeri girdi. Evde bulunan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu ve uyuya kaldığı ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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