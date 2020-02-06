Haberler » Güncel » Rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi, cami minaresi beşik gibi sallandı - Haber

Rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi, cami minaresi beşik gibi sallandı

Kayseri'de saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar kenti savaş alanına çevirdi. Bir cami minaresinin sallandığı görüntüler ise olayın vahametini gözler önüne serdi.

06.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:59

Kayseri'de saatte hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, kent adeta savaş alanına döndü. Park halindeki araçların zarar gördüğü olayda, bir cami minaresinin beşik gibi sallandığı anlar kameraya yansıdı.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Şehirde dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarın hızı, bazı bölgelerde saatte 110 kilometreye kadar ulaştı. , ve ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda mahallelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

CAMİ MİNARESİ SALLANDI

Alpaslan Mahallesinde bulunan Safa Camii'nin minareleri de bir sağa bir sola sallandı.110 kilometre hızla esen rüzgarda sallanan caminin minareleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

ARAÇLAR BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Rüzgarın oluşturduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Çatıdan düşen parçalar araçların üzerine düşerken, çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için zarar gören araçlar için tutanak tutarken, itfaiye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Sabah uyanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar da araçlarını görünce büyük şok yaşadı. Aracı zarar gören bir vatandaş, büyük bir ses geldiğini, aşağı indiklerinde araçlarının üzerine çatı parçaları düştüğünü gördüklerini söyledi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan rüzgarın etkili olduğu Talas ilçesinde ise okullar 1 gün süreyle tatil edildi.


Rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi, cami minaresi beşik gibi sallandı

Kocasinan, Melikgazi, Talas, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 12:12:57