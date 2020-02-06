Rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi, cami minaresi beşik gibi sallandı

Kayseri'de saatte hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, kent adeta savaş alanına döndü. Park halindeki araçların zarar gördüğü olayda, bir cami minaresinin beşik gibi sallandığı anlar kameraya yansıdı.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Şehirde dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarın hızı, bazı bölgelerde saatte 110 kilometreye kadar ulaştı. Talas , Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda mahallelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

CAMİ MİNARESİ SALLANDI

Alpaslan Mahallesinde bulunan Safa Camii'nin minareleri de bir sağa bir sola sallandı.110 kilometre hızla esen rüzgarda sallanan caminin minareleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

ARAÇLAR BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Rüzgarın oluşturduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Çatıdan düşen parçalar araçların üzerine düşerken, çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için zarar gören araçlar için tutanak tutarken, itfaiye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Sabah uyanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar da araçlarını görünce büyük şok yaşadı. Aracı zarar gören bir vatandaş, büyük bir ses geldiğini, aşağı indiklerinde araçlarının üzerine çatı parçaları düştüğünü gördüklerini söyledi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan rüzgarın etkili olduğu Talas ilçesinde ise okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



