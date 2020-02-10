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Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti

Katar tatilinde, daha önce David Beckham'ın kaldığı otel odasında kaldığını söyleyen Saba Tümer, sözlerinin çarpıtılarak haber yapılmasına isyan etti.

10.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:52

tatilinde uyuduğu yatakta daha önce ünlü futbolcu David Beckham'ın yattığını açıklayan Saba Tümer, laflarının çarpıtılıp 'tık' malzemesi yapılmasına sinirlendi.

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Saba Tümer, bazı haberlerin insani değerleri ayaklar altına aldığından yakındı.

Hürriyet Gazetesi'nin attığı "Saba Tümer: David Beckham'la aynı yatakta yattım" başlığına sinirlenen sunucu, "Bir tık uğruna insani değerleri ayaklar altına almak hiçbir meslek ahlakına yakışmaz ve hiç yakıştıramadım. Kadına şiddetin bir örneği olan bu başlık için başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere bu şiddete sorgusuz sualsiz ortak olan tüm haber sitelerini şahsım ve bu muamelelere maruz bırakılan tüm kadınlar adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Tümer ayrıca paylaşımında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi'ni de etiketledi.

Saba Tümer,

Hürriyet Gazetesi, David Beckham, Saba Tümer, Katar, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
DEFOL NE HAİN VARSA GÖR:Defol git gereksiz ve acayip gülen yaşlı bayan. Bir de durup durup David demen esasen ne kadar yabancı aşığı ve düşük profile sahip olduğunu gösteriyor. Sana değil de bir yabancı bu haberi okuduğunda bizim ülkemiz insanı hakkında edineceği yanlış kanaate acıyorum. . .
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MSDS:Saba Tümer''in genel görünümü bozulmuş hasta olabilir . .
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ADINIZI YAZIN:Kendi düşen ağlamaz, iki gözü bir çıkar derler. Canım sende ne paylaşıyorsun. ??
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UCUBE:Sen kendi kendine çukur kazarsan, yattığın yatağında reklam için Beckham''ın dersen, eee diğer kişilerde işine bakar tabiki. ;))
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ÇÖZÜM ODAKLI OL:Kimse sana aynı anda onunla yatakta yaatın demedi. Sen bizzat kendin bu yatığım yatakta David (sanki eski sevgilin yada arkadaşın) gibi bu yatakta yatmış diyorsun. Bunun ne anlamı var. Ama sana yakıştığı kesin. Şimdi de halen kamuoyunu gereksiz yere meşgul ediyorsun. derdin ne ise git onu çöz yada çözdür. . .
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