Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Sunucu Saba Tümer, kişisel Instagram hesabından ilginç bir video paylaştı.

"BECKHAM'IN YATTIĞI YATAKTA YATMIŞIM"

Katar'ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Doha 'ya tatile giden Tümer, dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü futbolcuları arasında yer alan İngiliz David Beckham ile tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrendiğini belirtti.

İşte o paylaşım;

"Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana" diyen Tümer, "Bu bizim ikinci karşılaşmamız. Daha önce Maldivler'e gittiğimde David otelden çıkmış ben girmişim. Hatta aynı odada kalmışız" dedi.