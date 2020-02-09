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Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Sunucu Saba Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem yarattı. Doha'ya tatile giden Tümer, dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ile tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrendiğini ifade etti.

09.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:29

Sunucu Saba Tümer, kişisel Instagram hesabından ilginç bir paylaştı.

"BECKHAM'IN YATTIĞI YATAKTA YATMIŞIM"

Katar'ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan 'ya tatile giden Tümer, dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü futbolcuları arasında yer alan İngiliz David Beckham ile tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrendiğini belirtti.

İşte o paylaşım;

"Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana" diyen Tümer, "Bu bizim ikinci karşılaşmamız. Daha önce Maldivler'e gittiğimde David otelden çıkmış ben girmişim. Hatta aynı odada kalmışız" dedi.

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Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

David Beckham, Saba Tümer, Doha, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
ADINIZI YAZINI:çirkinmiş))
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RAMBAY:İŞİ GÜCÜ YOK MANYAKLIK YAPIYOR ŞIMARIK. . .
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HERŞEYİMİZ BOZUK:teyze senin fantazilerin bizi ilgilendirmiyor
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ER:Suret ile alay olmaz, estaizübillah küfre girer. . Fakat ne kadar nemrut, ne kadar nursuz bir suratı var mübarek!
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AVNİ:çok güzelsin zehra
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CİHANGİR:40 gün yıkanmazsın artık
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ADMAN:Rüyasinda görmüsse üstü acik kalmistir.
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VANLI:D??
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CONİ:SABA MI KALDI ARTIK BE ZORLAMA SABACIM SENIN DEVRIN 2012 ler felan di
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KIŞKIRTAN KİM ?:İyi onu da yaptın, aklın orada kalmasın.
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