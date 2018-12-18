18 Aralık 2018, 14:52
»»

Saba Tümer'den Olay Yaratan İtiraf: Yemek Yapan Erkekler Seksi Oluyor

Ünlü sunucu Saba Tümer, katıldığı bir programda "Yemek yapan erkek seksi oluyor" yorumuyla meslektaşı Emre Buga'yı bile utandırdı.

Şen kahkahaları ile bir döneme damga vuran sunucu Saba Tümer, geçtiğimiz gün Emre Buga'nın sunuculuğunu ve aşçılığını yaptığı yemek programına konuk oldu. Programda "Yemek yapan erkek seksi" oluyor yorumuyla herkesi şaşırtan Tümer, sunucuyu bile utandırdı.

"YEMEK YAPAN ERKEK SEKSİ OLUYOR"

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan ve '21 Günde Mutluluk' adlı kitabıyla geri dönen başarılı sunucu ve yazar Saba Tümer, katıldığı yemek programında yaptığı yorumla gündemi salladı. Program boyunca yaptığı espriler ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Saba Tümer, yapılan yemekleri beğenirken "Yemek yapan erkek seksi oluyor" şeklinde bir yoruma imza attı.

SUNUCU NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Tümer'in sözleri karşısında ne yapacağını bilmeyen Emre Buga, utancından ne diyeceğini de bilemeyince "Ben buna bir şey diyemem." diyerek konuyu geçiştirdi.


YORUMLAR (5)
MEMATI: BEN SANA BATLICAN OTURTMA YAPARIM SEN YETERKI ISTE SEBA BU KARIYA HASTAYIM BEN LANNN
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
FOGRU ADLM : Belkide hoslandlgl bir sef var bol bol yemek yedirir seba hanlma
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KENAANN: saba haklı valla
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KARTAL: HAHAHAHA DEMEKKİ BAKLAVA VÜCUTLU TÜM ARTİSTLER BOSUNA SPOR SALONUNA GİDİYORLAR ONLARA TAVSİYEM HEMMENCİK BİR AHÇI KURSUNA GİTSİNLER. . YOKSA SABA TÜMER SİZE HİİİİİİİİÇ BAKMAZ. . . ……………….
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
HACIABİNİZ: GEL SANA Bİ ET KAVURAM BARNAKLARINI YİRSİN
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz