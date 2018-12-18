Saba Tümer'den Olay Yaratan İtiraf: Yemek Yapan Erkekler Seksi Oluyor

Şen kahkahaları ile bir döneme damga vuran sunucu Saba Tümer, geçtiğimiz gün Emre Buga'nın sunuculuğunu ve aşçılığını yaptığı yemek programına konuk oldu. Programda "Yemek yapan erkek seksi" oluyor yorumuyla herkesi şaşırtan Tümer, sunucuyu bile utandırdı.

"YEMEK YAPAN ERKEK SEKSİ OLUYOR"

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan ve '21 Günde Mutluluk' adlı kitabıyla geri dönen başarılı sunucu ve yazar Saba Tümer, katıldığı yemek programında yaptığı yorumla gündemi salladı. Program boyunca yaptığı espriler ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Saba Tümer, yapılan yemekleri beğenirken "Yemek yapan erkek seksi oluyor" şeklinde bir yoruma imza attı.

SUNUCU NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Tümer'in sözleri karşısında ne yapacağını bilmeyen Emre Buga, utancından ne diyeceğini de bilemeyince "Ben buna bir şey diyemem." diyerek konuyu geçiştirdi.