Sabah çorbası Karaman Belediyesi'nden

Karaman Belediyesi, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönüllerini almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın talimatıyla halkın yoğun olduğu alanlarda ücretsiz çorba dağıtan Karaman Belediyesi, Yeni sanayi sitesinde ikram ettiği çorbayla soğuk kış gününde sanayi esnafının içini ısıttı. Belediyeye ait mobil araç, Yeni sanayi sitesinde farklı noktalarına durarak yüzlerce kişiye çorba dağıttı. Sabahın erken saatlerinde ücretsiz olarak sunulan hizmetten vatandaşlar da son derece memnun kaldı.

"Küçük Dokunuşlar Vatandaşımızı Mutlu Ediyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yapılan hizmetin esnafı ve vatandaşları çok mutlu ettiğini belirterek: "Belediyecilik her şeyden önce bir gönül işidir. Bizim tek derdimiz tek amacımız şehrimize hizmet etmek. Yaptığımız bu uygulama ufak bir şey gibi görünse de, bu tür dokunuşlar vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Camilerde, semt pazarlarında, büyük katılımların oluşturduğu alanlarda zaman zaman vatandaşımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Son olarak da Yeni sanayi sitesinde çalışan kardeşlerimize sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çorba dağıttık" dedi.