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Sabah gazetesi muhabiri son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi Sakarya'da defnedildi.

16.08.2019 14:21 Sabah gazetesi muhabiri son yolculuğuna uğurlandı
Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi Sakarya'da defnedildi.
Bayram ziyareti için gittiği Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan 44 yaşındaki Bayraktar'ın naaşı, Sapanca ilçesine bağlı Yüzevler Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Bayraktar'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki Yeşil Camisi'ne götürüldü.
Tabutunun üzerine Trabzonspor forması konulan Bayraktar'ın naaşı, cuma vakti kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Bayraktar'ın ailesinin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Serkan Bayraktar, Kalp Krizi, Sakarya, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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