Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu
ve İstanbul
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
, gençlerle Merter Veysel Karani
Camii'sinde sabah namazında bir araya geldi.
İstanbul Müftülüğünce düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" etkinliği kapsamında Prof. Dr. Ramazan Muslu ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil
Yılmaz, cami cemaati ve gençlerle buluştu. Namaz öncesinde yapılan Kur'an tilavetinin ardından sabah namazı eda edildi.
Daha sonra yapılan namaz tesbihatının ardından Prof. Dr. Ramazan Muslu gençler ve vatandaşlarla sohbet etti. Muslu yaptığı sohbette, sabah namazı buluşmalarının Türkiye
'nin hemen her ilinde gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi olduğunu söyledi.
Gençlerin camiye alışması, bir araya gelmesi, camilerin onların hayatının merkezinde izin olmasını sağlama açısından bu tür birlikteliklerin önem arz ettiğini anlatttı. Muslu,
Gençlere birkaç hususu hatırlatmak istediğini belirten Muslu, "Gençlik gerçekten insan hayatında en önemli dönemdir. Kur'an-i Kerim ifadesiyle dünyaya geliyoruz zayıf ve güçsüz bir şekilde. Güçleniyoruz gençlik çağı yaşıyoruz, tekrar yaşlanarak güçsüzlük dönemine doğru ilerliyoruz ve nihayet bu dünyadan canabı Hakk'ın takdir ettiği nefes sayısını tamamladıktan sonra göçüp gidiyoruz." diye konuştu.
Genç kardeşlerimiz, hayat yolculuğunun başında dolaysıyla hem dünyalarını kazanmaları hem ahiretlerini kazanmaları bakımından dikkat etmeleri gereken birkaç hususu paylaşmak istediğini ifade eden Muslu, Şunları kaydetti:
"Öncelikle dinde samimi olmalıyız. Yine tutarlı olmalıyız. Sözümüzle yapıp ettiklerimiz, içimizle dışımız her şeyimiz tutarlı olmalı. Orta yolu izlemeye çalışmalıyız, aşırılıklardan kaçmalıyız. Okul, iş hayatımızda mutlaka disiplinli olmalıyız, vakti çok iyi değerlendirmeliyiz."
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız özellikle genç kardeşlerimizi camiyle cemaatle buluşması ve onların bu yüce mirası devralması adına önemli adımlar atıyor. Bu sene de Peygamberimiz ve gençlik konusuna ayırdı ve inşallah bugün Kağıthane
'de Osmanlı Arşivleri
salonunda bu sempozyumu açılışı gerçekleşecektir." dedi.
Hasan Kamil Yılmaz,İstanbul,Muslu