Haberler » Yaşam » Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi - Haberler

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Arpalı köyünde yoğun kar yağışına rağmen ilçe protokolü sabah namazında köylülerle buluştu.

31.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:07 Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi
'nın ilçesi köyünde yoğun kar yağışına rağmen ilçe protokolü sabah namazında köylülerle buluştu.

Yoğun kar yağışı olmasına rağmen Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik Emniyet Amiri Asil Kırcın ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay sabah namazı buluşma programında Arpalı köyü cemaatiyle bir araya geldi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı olamsına rağmen, haftada bir gün yapmayı geleneksel hale getirdiğimiz sabah namazı buluşmalarında manevi huzuru köylülerimizle paylaşıyoruz. Onlarla birlik ve beraberlik içerisinde manevi değerlerimizi birlikte yaşıyor ve sorunlarını çözmek için istişareler yapma imkanı buluyoruz. Köylümüzün huzurunun bölgemiz için çok önemli olduğunun farkındayız" ifadeşerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Arpalı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

10:25   (ÖZEL) Önce evi soydular sonra araba çalıp kaza yaptılar - Haberler
10:23   Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç canını hiçe saydı - Haberler
10:17   Ordu'daki sahte rapor operasyonuna 3 tutuklama - Haberler
10:12   Avustralya'da alevler kasabayı sardı: 4 bin kişi tahliye edildi - Haberler
10:09   Zeytinburnu'nda yanan fabrikada kontrollü yıkım başladı - Haberler
09:39   Adana'da engelli şahsın aracını çaldılar - Haberler
09:29   Çırağını tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibinin ifadesi ortaya çıktı - Haberler
08:54   Bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı - Haberler
08:51   Kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı - Haberler
07:52   Zeytinburnu'nda iki tekstil fabrikası yandı! Büyük çapta maddi hasar oluştu - Haberler
31.12.2019 10:41:05