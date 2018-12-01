Sabah Namazı Buluşmalarına Çukurovalılardan Yoğun İlgi

Geleneksel hale gelen sabah namazı buluşmaları bu hafta Yurt Mahallesi Numanoğlu Camii'nde gerçekleşti. Programa, Çukurova Müftüsü Hüseyin Gün'ün yanı sıra, daire personelleri, çevre camilerin din görevlileri çok sayıda vatandaş katıldı.

Sabah namazı buluşması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kılınan namazın ardından Çukurova Müftüsü Hüseyin Gün, her hafta farklı bir camide sabah namazı ile vatandaşlar ile buluştuklarını belirterek, "Bu vesileyle rabbim kıldığımız namazları kabul etsin" dedi.

Cami İmam Hatibi Orhan Durmaz'da, katılımcıları bu davranışlarından dolayı tebrik ederek, "Bugün yine sabah namazı buluşmalarında gençlerimizle ve büyüklerimizle beraber olduk. Hamdolsun manevi bir ziyafetti, kalplerimiz Allah'ın zikriyle coştu" diye konuştu.

Namaz sonrası masrafı hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanan çorba, poğaça, simit ve çay servisi yapıldı…