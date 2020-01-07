Haberler » Güncel » Sabah namazında tüm şehitler yâd edildi - Haber

Sabah namazında tüm şehitler yâd edildi

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler dualarla anıldı.

07.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:34 Sabah namazında tüm şehitler yâd edildi

Belediyesi'nin destekleriyle Osmaniye Gençlik Eğitim Derneği (OGED)'nin Envar-ül Hamit (Büyük) Camiinde düzenlediği 'Osmaniye Şehitlerini Yâd Ediyor' programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Sabah namazı öncesi başlayan program sabah namazı sonrası da devam etti. Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Büyük Caminin bahçesine kurulan çadırda vatandaşlara çorba ikram edildi.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Osmaniye Şehitlerini Yad Ediyor' programına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti İl, İlçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Osmaniye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18   İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2) - Haber
11:18   İSTANBUL'DA 108 ÇATI UÇTU, 128 AĞAÇ DEVRİLDİ, 3 İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Haber
11:18   İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü - Haber
11:18   İstanbul'da turkuaz taksi tartışması - Haber
11:18   Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları olşuştu-2 - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
10:00   Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı - Haber
7.01.2020 11:19:27