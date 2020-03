Sabah uyanan astrolog oluyor

Ülkemizde ilk ve tek Kepler College Üniversitesi Öğretim Üyesi, bilimsel gerçeklerle astroloji ve burç yorumları yapan ünlü astrolog Dr. Astrolog Şenay Devi, sosyal medyasındaki son paylaşımıyla dikkat çekti. Son günlerde "gezenler geri hareket edecek" açıklamasında bulunanlara karşı, sert bir çıkış yaptı. Takipçilerini uyararak& ; "sap ile samanı birbirinden ayırın" dedi. Devi, "Hiç bir gezegen geri gitmez. Gu¨nes¸ sisteminde her s¸ey ekliptik du¨zlem u¨zerinde ileri dogˆru hareket eder. Retrograde gezegenler bu hareketi aniden terse c¸evirip geri gitmezler. Sadece boylamsal hareketleri hızla du¨s¸er. Daha dogˆrusu "durağanlaşır" ve biz dünyadan go¨zlemledigˆimizde geri gidiyormus¸ gibi go¨rürüz. Her hangi bir gezegen "geri gitse" yeryüzünde de gökyüzünde de her şey alt üst olur." dedi.& ;





Ayrıca "günümüzde halen pek çok meslek alanında çırak olmadan ustalığa soyunan çok sayıda insan olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti. "Maalesef ki, henüz ülkemizde astroloji alanında resmi olarak bir üniversitede bölümü yok. Bir-iki workshop'a katılan, bu alanda üç-beş kitap okuyan sabah uyanınca astrolog oluyor.