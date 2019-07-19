Haberler» Güncel» Haber

Sabaha kadar gitar çalıp, intihar etti

ADANA'da, 6 ay önce anlaşmazlık nedeniyle boşanan ve bunalıma girdiği öne sürülen 2 çocuk babası Mehmet Z. (35), sabaha kadar gitar çalıp, ardından kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

19.07.2019 12:52 Sabaha kadar gitar çalıp, intihar etti
ADANA'da, 6 ay önce anlaşmazlık nedeniyle boşanan ve bunalıma girdiği öne sürülen 2 çocuk babası Mehmet Z. (35), sabaha kadar gitar çalıp, ardından kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Z., yaklaşık 6 ay önce anlaşamadıkları için eşiyle boşandı. Bunalıma giren mobilyacı Mehmet Z., iddiaya göre, sabah saatlerine kadar evinde gitar çaldı. Sabah saatlerinde kendisine ulaşamayan Mehmet Z.'nin yakınları endişelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Daha sonra çilingir yardımıyla eve giren polis, Mehmet Z.'nin tavana iple asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Z.'nin bedeni otopsi için morga konuldu.


Kaynak: DHA
Seyhan, Sabah, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:28   Oyuncu Metin Yıldız ile sevgilisi karakolluk oldu
14:28   Akıncı: Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz
14:27   1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın tanıkları o günleri anlattı
14:26   İSTANBUL- OYUNCU METİN YILDIZ İLE SEVGİLİSİ KARAKOLLUK OLDU
14:25   Mahkeme, Srebrenitsa katliamında Hollanda'yı yüzde 10 sorumlu tuttu
14:25   Kur'an kursu öğrencilerinden "hayır çarşısı" programı
14:25   HATAY Hukuk fakültesi öğrencisi, ölü bulundu