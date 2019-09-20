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Sabahat Akkiraz'ın Ankara konseri güvenlik gerekçesiyle valilik tarafından iptal edildi

Sanatçı Sabahat Akkiraz'ın 2 gün sonra Ankara'da vermesi planlanan konseri, valilik tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

20.09.2019 12:57

Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın 22 Eylül'de Ankara'da Vedat Dalokay Parkı'nda vermesi planlanan konseri Ankara Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Twitter hesabından konserinin iptal edildiğini duyuran Akkiraz, "Çok kırıcı" dedi.

"KİMSE TÜRKÜLERİMİZİ SUSTURAMAZ"

Batıkent Kültür Festivali kapsamında Lâl Gazel, Ahu Sağlam, Metanu ve Sabahat Akkiraz katılımıyla gerçekleşecek konser güvenlik engeline takıldı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Sabahat Akkiraz, "Pazar günü Ankara Batıkent'te gerçekleştireceğimiz konserimiz Ankara Valiliği tarafından "güvenlik" gerekçesi ile yasaklandı. Başkent'te, ülkemizin göbeğinde bu bahane ile konser yasaklamak çok kırıcı. Suçumuz Türkü söylemek birilerine göre. Kimse türkülerimizi susturamaz" dedi.

SABAHAT AKKİRAZ KİMDİR?

Sabahat Akkiray (d. 6 Şubat 1955), bilinen adıyla Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısı, siyasetçi, milletvekili. 24.dönem TBMM seçimleri'nde İstanbul 3. bölgeden CHP milletvekili seçilmiştir.

Babası Sivas-Kangal, Annesi Malatya, Arguvanlıdır. Müzik eğitimine aile içinde başladı. Çocukluk yıllarında, ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden sanatçı, ilk ve orta okulu bu ülkede bitirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönerek 1983 yılında Şafak Söktü adını taşıyan profesyonel anlamda ilk albümünü çıkardı. İlerleyen yıllar içinde Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Aşık Daimi, Feyzullah Çınar, Davut Sulari gibi sanatçılarla çalıştı.

Çok özgün kabul edilen ses tonu ve olağanüstü yeteneği , dünya üzerinde etnik müziğin en iyi tanınan isimlerinden biri olmasını sağladı. Pek çok kez ülke dışında konserlere katıldı, yabancı albümlerde çalışmaları ve derlemeleriyle yer aldı. Batı müziğine verdiği önemi konserlerine de yansıttı.

Sabahat Akkiraz'ın Ankara konseri güvenlik gerekçesiyle valilik tarafından iptal edildi

Sabahat Akkiraz, Ankara, Magazin

YORUMLAR(8)
PAŞALI:Ben alevi değilim Selda Bağcan, Sebahat Akkiraz, Zülfü linaveli, Arif Sağ çok büyük ustalardır saygı duyarak dinlerim. Bizde ayrımcılık olmaz. .
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MURAT:alevi bu kadın değilmi. itiraf edeyim alevilerden hiç hoşlanmıyorum. gereksiz bir kibirleri var. şımarıklar. zaten londrada tanıştığım tuncelili alevi adam biz müslüman değiliz hz. ali allahtır demişti. ıyyyyyyyyyy
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YANLIŞŞŞ.:Abi insanları genelleme. Yanlış bu ülkede yaşayan onca aleviyi hedef almışsın her şeyden önce insan insandır. Hepsini Allah yaratmıştır ki bu güzel sebepten seveceksin insanları.
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2 0
HALİDE - BALIKESİR:ohaaa!! tanıdığım alevilerin böyle bir iddiasını hiç duymadım demekki onlarında kendi aralarında ihtilaf var
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0 0
DENİZ:tövbe tövbe
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1 0
ÇİĞ:BU DA KİM , BİZ HADİSE Yİ İSTİYORUZ.
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ADANALI TAHSİN:aynen ya yaşını başını almış teyze olmuşsun, git evinde patik ör, namaz kılmayı öğren, kışa turşu hazırla, ahirete erzak hazırla. . . rahat bırak bizleri
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11 4
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SABAHATİ KİM DİNLER:DOĞRU KARAR VALİLİĞİ TEBRİK EDİYORUM. ANKARANINI GÖBEĞİNDE TÜRKÜ ADI ALTINDA TERÖR PROVAKASYONU YAPANLARA MÜSAADE EDİLMEMESİ SEVİNDİRİCİ.
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