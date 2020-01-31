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Sabahat Akkiraz ve Erci E'den Sürpriz: "Bana Gel Beni Gör"

Anadolu müziğinin büyük ustası Sabahat Akkiraz ile rap'in duayenlerinden Erci E.'den yepyeni bir şarkı: "Bana Gel Beni Gör".

31.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:35Sabahat Akkiraz ve Erci E'den Sürpriz:

2020 yılında 25. yılını kutlamaya hazırlanan ünlü rap grubu Cartel'in kurucuları arasında da yer alan Erci E. ile ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan Sabahat Akkiraz, yepyeni bir şarkı için biraraya geldi.

"Bana Gel Beni Gör",modern tarzı ve Sabahat Akkiraz ile Erci E'nin uyumlu vokalleri ile hit olmaya aday.

Akkiraz Müzik – Gloss Music GmbH ortak yapımı olarak yayınlanacak olan Bana Gel Beni Gör'ün prodüksiyonu, Erci E. & Hakan K.'dan oluşan 7 Music Berlin tarafından, Berlin'de gerçekleştirildi. Eser,31 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Şarkı ayrıca 50 yıldır sahnelerde, albümlerde ve dünyanın en önemli festivallerinde türküler, deyişler ile Anadolu müziğini aktarmayı sürdüren Sabahat Akkiraz'ın önemli hit eserlerinden bir seçkiye yer verdiği albümü "Sabahat Akkiraz ile 50 Yıl"da da yer alacak.


Sabahat Akkiraz, Güncel

Kaynak: Bültenler

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