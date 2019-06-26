26.06.2019 16:04
Haberler » Güncel » Haber

Sabahattin Ali 29'uncu Kültür Günleri'nde yaşatılacak

Sabahattin Ali 29

28 Haziran günü, İstasyon Caddesi Sabahattin Ali Sokağı üzerinde saat 18:00'da başlayacak olan etkinliklerde ilk olarak Sabahattin Ali Heykeli önünde açılış konuşmaları gerçekleştirilecek.

Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırklareli Şubesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, 71 yıl önce Kırklareli Toprakları'nda faili meçhul bir cinayet sonucu katledilen Yazar-Şair Sabahattin Ali 'yi özel bir program ile anacak.

Sabahattin Ali Parkı'nda ziyaretçilere açık olacak olan "Benim Meskenim Istrancalardır" konulu fotoğraf sergisi ile birlikte Gazeteci Yazar Nebil Özgentürk ve Sabahattin Ali'nin kızı Prof.Dr. Filiz Ali katılımcılar ile bir araya gelecek.

Sabahattin Ali Sokağı'nda, Çağdaş Gençlik Korosu'nun seslendireceği"Şiirlerle Şarkılarla Sabahattin Ali" dinletisinin ardından, Türkolog ve Araştırmacı Gazeteciİlknur Doğan Kamalı, "İçimizdeki Masum " adlı bir panel verecek.

29'uncu Sabahattin Ali Kültür Günleri akşam programında ise saat 21:00'dan itibaren önce Nebil Özgentürk'ün hazırlamış olduğu belgesel gösterimi ile yer alırken, ardından türk müziğinin sevilen sanatçılarından Ali Kocatepe ve Aysun Kocatepe Sabahattin Ali'ye dair en güzel eserlerini seslendirecekler.

Kaynak: Bültenler
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği , Kırklareli , Sabahattin Ali , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:51 Trafik uygulaması
16:51 SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Esed rejiminin zindanlarında...
16:50 Suriye'ye askeri sevkiyat
16:50 Volkan patlaması uzaydan fotoğraflandı
16:50 Kırşehir'de Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu
16:49 Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nden "15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası"
16:48 Kaman'da yaz spor okulları kayıtları başladı