Sabahattin Ali 29'uncu Kültür Günleri'nde anıldı

71 yıl önce Kırklareli Sazara Mevkii'nde faili meçhul bir cinayette yaşamını yitiren yazar-şair Sabahattin Ali 'nin katledildiği yerin bulunmasıyla başlayan ve her yıl birbirinden farklı sunumlara ev sahipliği yapan Sabahattin Ali Kültür Günleri 29'uncu yılında da ilk olarak Edremit Belediye Başkanlığı ve ÇYDD Edremit Şubesi'nden gelen konukların da yer aldığı, İstasyon Caddesi Sabahattin Ali Heykeli önünde yapılan açılış ile başladı.

Çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve ÇYDD Kırklareli Şubesi Başkanı Birsen Meriç ile ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Durna'nın konuşmalarının ardından, Kırklareli Belediye Başkan Vekili Burcu Özel söz aldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu 'nun selam ve saygılarını katılımcılara ileten Burcu Özel, Kırklareli'nin Sabahattin Ali'nin katledildiği topraklar olarak değil sonsuza dek yaşatılacak bir yer olarak anılmasını istediklerini, bunun için her türlü göreve hazır olduklarını paylaştı.

Belediye Başkanlığı olarak Sabahattin Ali'nin doğduğu kent Ardino'ya da bir Sabahattin Ali büstü yaptırdıklarınıifade eden Özel, Sabahattin Ali Kültür Günleri'ni önemsediklerini vurguladı.

Konuşmaların sona ermesiyle birlikte katılımcılar, Sabahattin Ali Parkı'nda Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği temsilcilerinin hazırladığı "Benim Meskenim Istrancalardır" konulu fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Programın ikinci bölümünde Sabahattin Ali Sokağı'nda Kırklareli Çağdaş Gençlik Grubu'nun hazırladığı "Şarkılarla Şiirlerle Sabahattin Ali" dinletisi seyircilerden büyük ilgi gördü.

Programa konuşmacı olarak katılım gösteren ve daha önce Edremit'te gerçekleştirilen Sabahattin Ali Sempozyumu'ndaverdiği bilgilerle dikkat çeken Araştırmacı Türkolog İlknur Doğan Kamalı, "İçimizdeki Masum" adlı paneliyle Sabahattin Ali'nin hayatından ve edebikişiliğinden ayrıntıları katılımcılar ile paylaştı.

NEBİL ÖZGENTÜRK VE FİLİZ ALİ'DEN SAHNEDE DUYGU DOLU BULUŞMA…

29.Sabahattin Ali Kültür Günleri programına gösterimi ile damga vuran Nebil Özgentürk , "Kayıp Kemiklerin İzinde" belgeselinde Sabahattin Ali'nin biricik kızı Filiz Ali 'nin, Kırklareli Istrancaları'nda babasının izini aradığı anları seyirciye aktardı. Gösterimin sonunda Filiz Ali'yi sahneye davet eden Nebil Özgentürk, belgeselin hikayesini Kırklarelililer ile paylaştı. Filiz Ali, Kırklarelilerin, babasıSabahattin Ali'yi böylesine sahiplenmesi karşısında çok duygulandı. Belediye Başkan Vekili Burcu Özel günün anısına Nebil Özgentürk ile Filiz Ali'ye çiçek ve plaket takdim ederek, Sabahattin Ali adını daima yaşatacaklarını ifade etti.

Gecenin sonunda ise Türk Müziği'nin sevilen isimlerinden ve birçok Sabahattin Ali şiirine unutulmaz besteler yapan Ali Kocatepe, eşi Aysun Kocatepe ile birlikte en güzel eserlerini seslendirdiler.