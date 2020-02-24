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Sabahattin Ali, doğum gününde Bulgaristan'da anıldı

Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Sabahattin Ali doğum gününde, doğduğu yer olan Bulgaristan'da anıldı.

24.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:22Sabahattin Ali, doğum gününde Bulgaristan'da anıldı
Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Sabahattin Ali doğum gününde, doğduğu yer olan 'da anıldı.

Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen eserleri çok satanlar listelerinde yer almaya devam eden Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Sabahattin Ali, doğum gününde doğduğu yer olan Bulgaristan'ın Ardino ( ) kasabasında anıldı. Bulgaristan'da Kırcaali iline bağlı Eğridere kasabasında düzenlenen anma töreni, 2007 yılında doğumunun 100. yılı şerefine kasabanın merkezine dikilen Sabahattin Ali'nin heykelinin yanında gerçekleştirildi.

Eğridere Belediye Başkanı İzet Şaban, yazarın heykeline çiçekler koyarak, anma törenine katılanlara Sabahttin Ali'nin anısını daima yaşatacaklarını ifade etti.

Eserleri onlarca dile çevrilen ve Bulgaristan'da da tanınan Sabahattin Ali, 31 Mart 1948 sabahı yurt dışına çıkmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Ailesi ve arkadaşları bir daha kendisinden alamadı. - KIRCAALİ

Sabahattin Ali, Bulgaristan, Eğridere, Güncel

Kaynak: İHA

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