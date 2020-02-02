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Sabahattin Ali'yi konu alan "Aldırma Gönül" Bursa'da sahnelendi

Sanatçı Ferhat Göçer'in sahne aldığı "Aldırma Gönül" adlı oyun, Bursalı sanatseverlerle buluştu.

02.02.2020 01:51 | Son Güncelleme: 02.02.2020 01:53
Sanatçı Ferhat Göçer'in sahne aldığı "Aldırma Gönül" adlı oyun, Bursalı sanatseverlerle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Ezel Akay yönetti.
Ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin heyecanları, aşkları, hüzünleri, hasretleri ve hayatından kesitlerin şiirleriyle harmanlandığı karaktere hayat veren Ferhat Göçer, performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı.
Gecenin sonunda sanatseverler, Göçer'i uzun süre alkışladı.
Sabahattin Ali'yi konu alan

Sabahattin Ali, Aldırma Gönül, Ferhat Göçer, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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