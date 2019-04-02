Sabahattin Cevheri Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Şanlıurfa büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri oldu. Saadet Partisi adayı Sabahattin Cevheri, Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Şanlıurfa büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Şanlıurfa büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri ile ilgili seçim sonuçları ve Şanlıurfa büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Şanlıurfa büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Şanlıurfa büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Şanlıurfa aday yarışı ve Şanlıurfa seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Şanlıurfa Seçim Bilgileri

Şanlıurfa büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.978 olduğu belirlendi.

Şanlıurfa büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.978 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Şanlıurfa büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 81,61 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Şanlıurfa büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.095.282 olduğu belirlendi.

Şanlıurfa büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 893.909 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Şanlıurfa büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Sabahattin Cevheri, Şanlıurfa yarışında % 36,34 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Sabahattin Cevheri toplamda 308.494 adet oy sayısına ulaştı.

Sabahattin Cevheri Kimdir?

1 Ocak 1950'de Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. Universite eğitimini Gazi Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dış Ticaret Bölümü'nü bitirdi. 1977 yılında Adalet Partisi ile siyasete adım attı. 1993 yılında Doğru Yol Partisi İl Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Serbest ticaret ve çiftçilikle ilgileniyor. Şanlıurfaspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. 22. ve 23. dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Şanlıurfa büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.