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Sabahattin dede, 10 bin lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Sabahattin Tansinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lirasını bağışladı.

10.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:54
Sabahattin dede, 10 bin lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Sabahattin Tansinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lirasını bağışladı.
Altınova'ya bağlı Subaşı beldesinde ikamet eden Tahsinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak istedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Tahsinoğlu, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçerek talebini iletti.
Tahsinoğlu'nu evinde ziyaret ederek bağışını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha sonra kampanya hesabına yatırdıkları 10 bin liranın dekontunu kendisine teslim etti.
Kampanyaya destek verdiği için mutlu olduğunu belirten Tahsinoğlu, "Bu süreçte biz de devletimizin yanındayız. Bizim de devletimize bir katkımızın olmasını istedik ve 10 bin lira bağışta bulunduk. Bu süreci en az hasarla atlatmak için Allah'a dua ediyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin." diye konuştu.
-"Dışarı çıkmadığından, jandarmamız bağışını kendisinin adına yaptı"
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, çok duygusal ve anlamlı bir gün yaşadıklarını söyledi.
Özyiğit, "Subaşı'nda Sabahattin amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 10 bin lira bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, jandarmamız bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burak Kılıç ise, "Türk milletinin yüceliği buradan gelir. Dayanışma ve yardımlaşma deyince kenetlenmeyi bilen çok büyük bir milletiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Altınova, Güncel
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