Sabahattin Kerik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AYDIN EFELER belediye başkan adayı olan Sabahattin Kerik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN EFELER ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Sabahattin Kerik isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AYDIN EFELER adayı Sabahattin Kerik kimdir? Bağımsız AYDIN EFELER adayı Sabahattin Kerik yüzde kaç oy aldı?

Sabahattin Kerik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AYDIN EFELER belediye başkan adayı olarak gösterilen Sabahattin Kerik EFELER ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. EFELER ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Sabahattin Kerik adlı Bağımsız adayı toplamda 131 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN EFELER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.