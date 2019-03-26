Sabahın İlk Saatlerinde Vatandaşla Buluşuyor

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, çalışmalarına sabahın ilk ışıkları ile başlayarak, hemşehrilerine ulaşmaya devam ediyor. Şayir'e AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik ediyor. Şafak vakti çalışmalarına başlayan Şayir, gecenin geç saatlerine kadar vatandaşlarla buluşuyor.

DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ

Seçim çalışmalarının yoğun biçimde sürdüğünü söyleyip, işlerine giden Dilovalılara "günaydın" diyen Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, "Milletimizin derdini, sorununu ve isteğini anlamak için onların arasında olmayı sürdürüyoruz. Amacımız Dilovası'na hizmet etmek. Bu nedenle her fırsatta vatandaşlarımızla beraberiz. Bir günaydın demek, hayırlı işler dilemek herkese iyi geliyor, sohbet ediyoruz. Sıcak bir ilgi görüyoruz. Seçim beyannamemizi halkımıza dağıtıyoruz ve yapacaklarımızı anlatıyoruz.Bu temas sırasında vatandaşlarımız rahatça belediyeden beklentisini iletebiliyor, sıkıntısını aktarıyor. Görüyoruz ki dertlerimiz ortak. Bizim Dilovası'nın geleceğine dair hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Dilovalıların istek ve önerileriyle örtüşüyor. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteren bir durum. İnşallah 31 Mart'tan sonra da bu sorun ve beklentilerimizi tüm halkımız ile bir araya gelerek ortadan kaldıracağız." dedi.

Kaynak: Bültenler