Sabahlar Olmasın filmi fragmanı! Sabahlar Olmasın oyuncuları ve konusu

Sabahlar Olmasın filminde Muhsin, zenginleri kandırarak para kazanır. Diğer yandan da nişanlısı Aysel'i de unutur. Bu durum Muhsine pahalıya patlar ve Mustafa ile birlikte başlarına gelmeyen kalmaz. Planları bozan Kerim ve çaldıkları arabanın sahibidir. İşte, Sabahlar Olmasın filmi hakkında detaylar...

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SABAHLAR OLMASIN OYUNCULARI

Nişanlısının gönlünü yeniden kazanmak için hileye başvuran Muhsin, başına olmadık dertler açacaktır. Sabahlar Olmasın filmi oyuncu kadrosunda Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Sadık Gürbüz ve Metin Keçeci yer alıyor.

SABAHLAR OLMASIN FİLMİ KONUSU

Zenginlerin köpeklerini kaçırıp, kayıp ilanı verildiğinde kendileri bulmuş gibi geri götürüp ödül parası almak dışında bir işi olmayan Muhsin, Aysel ile 5 yıldır nişanlıdır. Hep sabreden Aysel, Muhsin'in nişan yıl dönümlerini unutmasıyla küplere biner ve nişanı bozar. Muhsin nasıl barışacaklarını düşünürken Aysel'in kardeşi Mustafa'nın askere gideceğini öğrenir. Mustafa'ya güzel bir asker gecesi düzenlerse Aysel'in gönlünü tekrar kazanacağını düşünen Muhsin, en yakın arkadaşı Süleyman ile bir plan yapar.

Mustafa'yla önce lüks bir restoranda yemek yiyecekler, sonra popüler bir gece kulübünde eğlenecekler son olarak da lüks bir otelin kral dairesinde kalacaklardır. Tüm bunları hiç para harcamadan, gidecekleri mekanlarda çalışan, arkadaşlarının yardımıyla halledeceklerdir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz. Gece, ne Mustafa'nın ne de Muhsin'in hayal ettiği gibi olmaz. Her gittikleri mekanda karşılarına çıkan Kerim ile devamlı sorun yaşarlar ve her mekandan Mustafa biraz daha hırpalanarak çıkar. Muhsin'in hesaba katmadığı asıl sorun ise otoparktan aldıkları arabanın sahiplerinin peşlerinde olduğudur. Aysel ile barışmak için yaptığı plan Muhsin ve Mustafa'nın başına büyük bir bela açmıştır.