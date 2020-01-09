Haberler » Güncel » Sabahların ölü şehri Kilis - Haber

Sabahların ölü şehri Kilis

Gün içerisinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırındaki Kilis, sabah saatlerinde ise sessiz ve sakin bir kente dönüşüyor.

09.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:43Sabahların ölü şehri Kilis
Gün içerisinde yoğun hareketliliğin yaşandığı sınırındaki , sabah saatlerinde ise sessiz ve sakin bir kente dönüşüyor.

Suriye sınırında bulunan ve 'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapılarından olan olan Kilis'te ekonominin can damarı olan iş merkezleri ile esnafların büyük bir bölümü iş yerlerini saat 09.00'dan önce açmıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının sabah saat 08.00'de mesaiye başladığı kentte iş yerlerini geç açılması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Uluslararası ticaretin de önemli kapılarından biri olan Kilis'te vatandaşlar, kimi zaman sabahları çorba içecek lokanta dahi bulamadıklarını çektiklerini belirterek, mağduriyetin giderilmesi için esnaflara çağrıda bulundu. - KİLİS

Türkiye, Suriye, Sabah, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Gaziantep hdp önündeki eylemde 129'uncu gün - Haber
11:52  Mardin Havalimanında geçen yıl aranan 319 şüpheli yakalandı - Haber
11:52  Gölbaşı'nda istihdam garantili meslek liseleri açılacak - Haber
11:51  Son dakika: İran Devrim Muhafızları, ABD'ye yapılan misilleme saldırılarıyla ilgili olarak "Daha sert intikam yakında" açıklamasında bulundu. - Haber
11:47  Vali Soytürk'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
07:02  İran olayları sonrası Trump'ın Senato'daki yargı işlemlerine haftaya başlanacak - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
9.01.2020 12:00:05