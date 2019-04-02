Şaban Gülmez Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ SARIZ belediye başkan adayı olan Şaban Gülmez isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ SARIZ ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Şaban Gülmez isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ SARIZ adayı Şaban Gülmez kimdir? BTP KAYSERİ SARIZ adayı Şaban Gülmez yüzde kaç oy aldı?

Şaban Gülmez Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ SARIZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Şaban Gülmez SARIZ ilçesinde % 0,44 oranında oy almıştır. SARIZ ilçesinde % 0,44 oranında oy olan Şaban Gülmez adlı BTP adayı toplamda 31 adet oy sayısına ulaştı.

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