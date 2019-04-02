Şaban İşenç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAMSUN İLKADIM belediye başkan adayı olan Şaban İşenç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN İLKADIM ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Şaban İşenç isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAMSUN İLKADIM adayı Şaban İşenç kimdir? Bağımsız SAMSUN İLKADIM adayı Şaban İşenç yüzde kaç oy aldı?

Şaban İşenç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAMSUN İLKADIM belediye başkan adayı olarak gösterilen Şaban İşenç İLKADIM ilçesinde % 1,33 oranında oy almıştır. İLKADIM ilçesinde % 1,33 oranında oy olan Şaban İşenç adlı Bağımsız adayı toplamda 2.444 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN İLKADIM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.