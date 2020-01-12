Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları ve Şaban Oğlu Şaban özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Şaban Oğlu Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şaban Oğlu Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kimler ve Şaban Oğlu Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Askerde her türlü sakarlığı, beceriksizliği yapan ve kumandanı Hüsamettin'i sürekli kızdıran, deyim yerindeyse sürekli burnundan getiren Şaban, askerlikten sonra arkadaşı Ramazan ile çalgıcılık yapar. Çalgıcılık yaptıkları dönemde aynı yerde Kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Bunun akabinde hiç beklenmedik bir şekilde komiser Hüsamettin ve tüm teşkilatının peşinde olup da yakalayamadıkları Kadırgalı Eşref'i yakalarlar. Onların bu başarısı üstüne Nazır Paşa onları gizli polis yapar. Bu arada Nazır Paşa'nın evinde kız kardeşinin elması çalınır. Şaban ve Ramazan elması bulmak için Nazır Paşa'nın konağında araştırma yapmaya başlarlar.

ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI VE KADROSU

Şaban Oğlu Şaban Yönetmen: Ertem Eğilmez

Şaban Oğlu Şaban Oyuncular: Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda

Şaban Oğlu Şaban Tür: Komedi

Şaban Oğlu Şaban Yapım Yılı: 1977

Şaban Oğlu Şaban Vizyon Tarihi: 1 Aralık 1977 Perşembe

Şaban Oğlu Şaban Senaryo: Sadık Şendil