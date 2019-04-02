Şaban Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı Şaban Şahin oldu. Saadet Partisi adayı Şaban Şahin, Karaman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Karaman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı Şaban Şahin ile ilgili seçim sonuçları ve Karaman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı Şaban Şahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Karaman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Karaman aday yarışı ve Karaman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Karaman Seçim Bilgileri

Karaman belediyesi için toplam sandık sayısının 341 olduğu belirlendi.

Karaman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 340 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Karaman belediyesi için katılım oranının ise % 85,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Karaman toplam seçmen sayısının ise 108.660 olduğu belirlendi.

Karaman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 93.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Şaban Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı olarak gösterilen Şaban Şahin, Karaman yarışında % 2,31 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Şaban Şahin toplamda 2.095 adet oy sayısına ulaştı.

Şaban Şahin Kimdir?

Şaban Şahin, 1987 yılında Karaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl 9 Eylül Denizli Mühendislik Fakültesi'ne girdi. 1991 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu.

1993 yılında serbest inşaat mühendisi olarak iş hayatına atıldı. İş hayatına mühendislik ve taahhüt alanında Erşahinler inşaat Ltd. sahibi olarak devam etmektedir.

Şaban Şahin, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Şaban Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı oldu.

Saadet Partisi Karaman belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.