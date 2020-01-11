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'Şaban sınıfımızda' oyunu ilgi gördü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Bostanbaşı İlkokulu'nda gösterilen 'Şaban Sınıfımızda' adlı tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından keyifle izlendi.

11.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:10'Şaban sınıfımızda' oyunu ilgi gördü
'nın ilçesinde bulunan İlkokulu'nda gösterilen 'Şaban Sınıfımızda' adlı tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından keyifle izlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından Bostanbaşı İlkokulunda "Şaban Sınıfımızda" adlı tiyatro gösterisi ile öğrencilerin konuğu oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Murat Nalçacı, Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Cengiz Yücetaş da öğrenciler ile birlikte tiyatro gösterisini izledi.

Tiyatro sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması gereken bir sanat olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mehmet Yasin Demirel, "Türk sinema tarihinde yeri doldurulamayacak olan hemşehrimiz rahmetli sanatçı Kemal Sunal'ın öğrencilerimiz için sergilenen tiyatro gösterisi ile tanıtılması mutluluk vericidir" dedi. - MALATYA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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