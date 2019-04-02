Şaban Uçar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT AKDAĞMADENİ belediye başkan adayı olan Şaban Uçar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT AKDAĞMADENİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Şaban Uçar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT AKDAĞMADENİ adayı Şaban Uçar kimdir? BTP YOZGAT AKDAĞMADENİ adayı Şaban Uçar yüzde kaç oy aldı?

Şaban Uçar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT AKDAĞMADENİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Şaban Uçar AKDAĞMADENİ ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. AKDAĞMADENİ ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Şaban Uçar adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT AKDAĞMADENİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.