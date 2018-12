Sabancı, "Biz Resim Sanatını Ona Borçluyuz"

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:07



01 Aralık 2018 Cumartesi 09:07

Adanalı Ressam Melahat Sabancı, hem Atatürk resmi hem de kendisini çizdiği iki eseriyle 75. Yıl Sanat Galerisi'ndeki karma resim sergisine katıldı.12 yıldır karakalemle başladığı resme yağlı boya ile devam ettiğini söyleyen Melahat Sabancı, "Atatürk, bana özgürlüğü ve barışlı hatırlatır. Onu çizerken çok duygulanırım. Ben her İstiklal Marşı söylerken bile ağlarım. Biz böylesine resimler çiziyorsak onun sayesinde olduğunu bir an bile unutmam" dedi.Sabancı, "Yurtta Barış Dünya'da Barış" temalı sergiye katılmasının altında Atatürk sevgisi yattığını sözlerine ekledi.Resim Öğretmeni Engin Boğa, öğrencisi Melahat Sabancı'yı anlatırken, "Çok heyecanlı, öğrenmeyi seven sanatçımız sergide promatik renklerden oluşan eserleriyle katıldı. Resimde plastik araştırmaları devam ediyor" dedi. - ADANA