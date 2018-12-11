Sabancı Holding, Bimsa'nın Adını SabancıDx Olarak Değiştirdi

Sabancı Holding, "Yeni Neslin Sabancı'sı" felsefesi ile başlattığı dijital dönüşüm sürecinde kritik bir adım attı. Sabancı Holding bünyesinde 43 yıldır teknoloji çözümleri üreten Bimsa, bundan sonra SabancıDx adıyla faaliyetlerine devam edecek. SabancıDx, yeni nesil teknolojilere yatırım yapacak. SabancıDx'in tanıtım toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, SabancıDx'in teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretimine odaklanacağını belirterek, "SabancıDx, Türkiye'nin dijital dönüşümünde rol model olacak" dedi.

Türkiye'nin bugünün ve yarınının dünyasında daha güçlü bir toplum olmasının yolunun teknolojiye dayalı, katma değerli ürün ve hizmet üretiminden geçtiğine dikkat çeken Göçmen, şöyle konuştu:

"SabancıDx, Sabancı Topluluğu ve Türkiye'ye dijital dönüşümde yol gösterecek. Bunu da içten dışa doğru genişleyen bir yol haritasıyla gerçekleştireceğiz. Şirketlerimizin rekabet gücünü artıracak yüksek katma değerli alanlara yatırımlar, topluluk sinerjisinden doğacak iş modelleri ve diğer paydaşlarımızı da içine alan bir modelle sektör spesifik çözümleri küresel boyuta taşımak bu yol haritasının ana hatlarını oluşturuyor."

MERKEZ ÜSSÜ DİJİTAL KAMPÜS OLACAK

Sabancı Topluluğu'nun 40 yılı aşkın süredir teknoloji alanında yatırım yaptığını ve bugüne kadar 1,2 milyar dolar toplam iş hacmi ile 5 milyar dolarlık katma değer yarattıklarını belirten Göçmen, "Yeni dönemde kendi üretimimiz olan yazılım sayısını kısa zamanda iki katına çıkaracağız. Aynı zamanda 2019 yılı itibariyle de yazılım ihracatına başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Göçmen şöyle devam etti: "SabancıDx'in faaliyetleri yeni kuracağımız 'Dijital Kampüs'ümüzden yönetilecek. Bu alanda da üniversite-sanayi işbirliklerini çok önemsiyoruz. Sabancı Üniversitesi EDU ile İleri Veri Analitiği Akademisi ile başladığımız yolculuk, SabancıDx ile ivme kazanarak devam edecek. Ek olarak, BAV Lab ve MIT Media Lab gibi bu konuda dünyanın en önde gelen merkezlerinden biriyle de yakın çalışacağız."

"100 TRİLYON DOLARLIK BİR EKOSİSTEME GİRİYORUZ"

Mehmet Göçmen, sözlerini şöyle tamamladı: "SabancıDx, gelecek 10 yılda dünyada 100 trilyon dolara ulaşması tahmin edilen dijital ekosisteme girerek sektör spesifik küresel markalar yaratmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin bugününe olduğu gibi yarınına da duyduğumuz güçlü güven ve inanç ile yaptığımız bu yatırım ile ülkemizin ve Sabancı Topluluğu'nun yarının dünyasında daha da güçlü ve rekabetçi olmasını sağlayacağız."

GELİRİN YÜZDE 25'İ BURADAN GELECEK

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın ise şunları söyledi: "SabancıDx olarak şirketlerin dijital çarpanı olacağız ve onların dijital enerjilerini açığa çıkarmak için çalışacağız… Büyük Veri, Siber Güvenlik, Endüstriyel IoT, Robotik İşgücü, Yapay Zeka ve Blockchain teknolojilerine odaklanıyoruz. Bunların arasında yeni petrolün veri olarak tanımlandığı bugünün iş dünyasında İleri Veri Analitiği şirketlere sunacağımız önemli bir hizmet alanı olacak."

Bugün sayıları 5 bine yaklaşan aktif start-up'ların toplam yatırım tutarının 431 milyon dolara ulaştığına işaret eden Burak Aydın, "SabancıDx olarak, Catalist programı ile Startup'larla özellikle Veri Analitiği ve Endüstriyel loT konularında iş birlikleri yapacağız. SabancıDx, tüm bu çalışmalarıyla önümüzdeki 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25'ini yeni nesil teknoloji alanlarından sağlıyor hale gelecek" dedi.