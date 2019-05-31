Sabancı, TEMSA'yı True Value Capital Partner's'a sattı!

Adanalı ve yerli otobüs üreticisi olan TEMSA, 182 milyon 693 bin TL karşılığında İsviçre merkezli True Value Capital Partner's'a satıldı. Satılmadan önce Hacı Ömer Sabancı Holding (SA)'ya ait olan TEMSA, İsviçre merkezli yabancı firmanın bünyesinde hayatına devam edecek.

TEMSA, TRUE VALUE CAPİTAL PARTNER'S'E SATILDI

Aralık 2017 tarihinde tamamen Türk mühendislerinin ürünü olan MD9 electriCITY elektrikli otobüsünün üreticisi TEMSA'nın 2022 yılında seri üretime başlaması bekleniyordu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamaya göre ise:

"Şirketimiz portföyünde yer alan 102 milyon 308 bin 216 bin TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA Ulaşım Araçları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. Satış anlaşmasına göre 825 milyon şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375 milyon hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

ENERJİSA, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ELEKTRİK ÜRETİCİSİ

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, aldıkları kararların topluluğun dönüşümünde önemli adımlar olduğunu belirterek, "Sabancı Holding olarak belirlediğimiz yol haritamızın temelinde, yalın ve dengeli portföy anlayışıyla yüksek büyüme ve daha fazla değer yaratan alanlara yatırım yapmak bulunuyor. Enerji alanında ülkemizin yerli ve sürdürülebilir kapasitesine daha fazla yatırım yapmak da bu kapsamda yer alıyor. Enerjisa Üretim halihazırda 3 doğal gaz kombine çevrim, 12 hidroelektrik enerjisi, 3 rüzgâr enerjisi, 2 güneş enerjisi ve 1 yerli linyit santralinden oluşan yaklaşık 3.607 MW kurulu gücüyle, Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi konumunda. Bugün sonuçlanan YEKA ihalesiyle de büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli ölçüde ek kapasiteyi portföyümüze kazandırdık. Bu başarılı sonuç, ülkemize ve yenilenebilir enerji sektörünün geleceğine olan inancımızı ve güvenimizi bir kez daha ispatlıyor. Ülkemizi, enerji üssü olma hedefine daha da yakınlaştıran bu büyük proje, topluluğumuzun ve ülkemizin büyüme hedeflerine büyük katkı sağlayacak. Enerjide daha sürdürülebilir ve verimli bir Türkiye için yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizin milli enerji politikasına da değer yaratmayı sürdürüyoruz."

İSO 500 BÜYÜK SANAYİ ŞİRKETİ ARASINDA 192 SIRADA

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre,1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510.000 metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren TEMSA, yılda 10.000'in üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor. TEMSA, 1.5 milyar liralık aktif büyüklüğe sahipken yıllık satışları toplamı 1.1 milyar TL'yi buluyor. Şirketin 2018 yılında gerçekleştirdiği ihracat tutarı ise 124.9 milyon dolar değerinde. Bin 500'ün üzerinde çalışanı bulunan TEMSA, İSO 500 Büyük Sanayi şirketi arasında 192'inci sırada yer alıyor. Şirket 2017'de aynı listede 124'üncü sırada belirmişti.