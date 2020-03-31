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Sabancı Topluluğu'ndan 150 bin tanı kiti ve Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira bağış

Sabancı Topluluğu, Sağlık Bakanlığı'na Covid-19 ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve Covid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağış yapacak.

31.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:33
Sabancı Topluluğu'ndan 150 bin tanı kiti ve Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira bağış

Sabancı Topluluğu, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 ile mücadeleye destek için yeni bir adım daha atıyor.

Türkiye 'nin ve dünyanın "dayanışma" kavramına en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçtiğini belirten Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Bu zorlu süreçte de dayanışma ruhu ile ülkemiz ve insanımız için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu salgından ancak bilim ve teknoloji ile çıkacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ile Sabancı Topluluğu'nun tüm teknoloji ve bilim imkanlarını seferber ettik" dedi.

Alper şöyle devam etti, "Türkiye aldığı hızlı ve doğru kararlar ile bu küresel salgını en uzun süre sınırları dışında tutmayı başaran ülkelerden biri oldu. Ancak bugün 200'ü aşkın ülkeye yayılan Covid-19 ile sınırlarımız içinde mücadele ediyoruz. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçteki olağanüstü çabaları için minnettarız. Bu mücadelenin başarıya ulaşması için de, Türkiye'de yaşayan her bireye ve bu ülkenin her kurumuna büyük sorumluluklar düşüyor. Covid-19 vakaları ülkemizde de görülmeye başladığı andan itibaren Sabancı Topluluğu olarak bu sorumluluğumuzun bilinci ile hareket ettik. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin tüm altyapısını Covid-19 tedavisinde kullanılan medikal cihazların ve parçaları ile sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım, analiz ve prototiplerinin üretilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına açtık. Yine Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kullanıldığı yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı'na bağışladık. Şimdi de yine Sağlık Bakanlığı'na 150 bin adet Covid-19 tanı kitini bağışlıyoruz. Ayrıca Covid-19 aşı ve serum geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere de 1.7 milyon liralık bir desteği yine Sağlık Bakanlığı'na aktarıyoruz. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) de altyapısını bu araştırmalara açarak aşı ve serum geliştirme çalışmalarına aktif destek verecek".

Türkiye'nin küresel Covid-19 salgının yarattığı sıkıntılı günlerden olabilecek en az hasarla ve en hızlı şekilde çıkacağına inandığını belirten Cenk Alper, "Türkiye'nin Sabancı'sı olarak, 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi bugün de ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz"dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Sabancı Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Güncel
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