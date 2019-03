Kaynak: AA

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 21'incisi düzenlenen "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" başladı.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, festivalin Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen festivalin Adana'nın kültür-sanat festivali alanında bir motif olarak ön plana çıktığını göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti.Salondaki doluluğun Adana'nın kültür ve sanat şehri olduğunu bir kere daha gösterdiğini kaydeden Dursun, bakanlık olarak son zamanlarda büyük mutluluk duydukları taleplerle karşılaştıklarını bildirdi. Dursun, şunları söyledi:"Bunlardan bir tanesi en başta geliyor. Bu da devlet tiyatrolarının bilet bulmakta sıkıntı çeken sevdalılarının bize ulaşması. Devlet Tiyatrolarının bize vermiş olduğu sevinç katlanarak devam etti. Bütün kütüphanelerimiz ağzına kadar dolu. Tiyatro ve kitap sevenlerin yoğun ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor. İkinci olarak bu mutluluğumu da belirtmek istiyorum. Üçüncü olarak bize gelen taleplerin en başında, 'Kars civarını görmek istiyoruz, trende yer bulamıyoruz. Kültür turizmi açısından bize yer bulur musunuz?' oluyor. Bu da çok güzel bir talepti. Türkiye'nin bir ucuna kültür turizmi için gitmek isteyenlerin tren bileti bulmak için bizi aracı kılmak istemeleri son derece sevindirici bir olay. Bu tür kültürel talepler bizi son derece mutlu ediyor."Adana Valisi Mahmut Demirtaş da konuşmasında, sanatın en basit anlamıyla, yaratıcılığın ve hayal gücünün ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti.Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan tiyatronun insanı sahneye koyduğunu dile getiren Demirtaş, tiyatronun dolaylı ya da doğrudan insanın sevinçlerini kederlerini, acılarını, heyecanlarını, kısacası her halini estetik biçimde anlattığını belirtti.Vali Demirtaş, festivallerin bir kentin zenginliklerini ortaya çıkartan, kenti kültür ve sanatta buluşturan özel zaman dilimleri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:"Dünyanın en uzun ve prestijli festivalleri arasında yerini koruyan tiyatro festivalleri ise kentimizin kültür ve sanat şehri olmasında büyük rol oynayan önemli kilometre taşlarından birisidir. Malumunuz olduğu üzere, ilimiz dünden bugüne birçok medeniyete kucak açmış önemli yerleşim merkezidir. Tarihin bir yansıması olarak bugün de birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz."Diğer konuşmacılarDevlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, festivalin devlet tiyatroları için çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.Dünyanın küçüldüğünü, Türkiye'nin ise çok büyüdüğünü aktaran Kurt, "Balkanlardan Türk Cumhuriyeti'ne kadar dünyanın her yerine gidip festivaller düzenliyoruz." dedi.Kurt, düzenlenen festivalin bir özelliğinin de Türkiye'deki festivallere katılmamış ülkelerin de katılımını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Özbekistan ilk defa Adana Devlet Tiyatrosunda bu festival vesilesiyle sahne alacak. Kosova da öyle. Gürcistan'dan Arjantin'e kadar dünyanın her ülkesini davet ediyoruz. Bu çok gurur verici bir şey. Sabancı ailesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ne kadar teşekkür etsek az." ifadesini kullandı.Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da bu festivali düzenlemenin kendileri için bir gelenek halini aldığını söyledi.Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı arasındaki iş birliğinin kişiler değişse de devam ettiğini belirten Sabancı, "Müesseseler ve işbirliği çok önemli. Birlikte yaratılan zenginlik daha kıymetli. Tüm emek verenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Sabancı, kente olan yatırımlarının son yıllarda azaldığı yönünde serzenişler olduğunu anlatarak, "Sabancı topluluğu olarak Adana'da son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bizim Adana'ya olan gönül bağımız, sevdamız kolay bitmez." ifadelerini kullandı.Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş ise festival hakkında bilgi verdi."Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü"Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunan ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla, 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sahibini buldu. Ödülün bu seneki sahibi tiyatro sanatçısı Işıl Kasapoğlu oldu.Konuşmaların ardından, Shaman Dans Tiyatrosu'nun "Anadolu Aşk Efsaneleri" isimli gösterisiyle festivalin açılışı gerçekleştirildi.Festivalde, yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımıyla 31 oyun sahnelenecek. Festival, 30 Nisan'da sona erecek.