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Sabancı Üniversitesi, Kovid-19 kiti üreticilerine altyapısını açıyor

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde aktif rol alan kit geliştirici, antikor/biyolojik ajan üreten firmalar ile kamu kuruluşlarına altyapısını açıyor.

26.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:48
Sabancı Üniversitesi, Kovid-19 kiti üreticilerine altyapısını açıyor
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde aktif rol alan kit geliştirici, antikor/biyolojik ajan üreten firmalar ile kamu kuruluşlarına altyapısını açıyor.
Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, SUNUM, ulusal araştırma altyapısı ve tüm stratejik paydaşları ile Kovid-19 mücadele sürecine katkı verme çerçevesinde her türlü iş birliğine hazır olduğunu, web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurdu.
Halihazırda değerlendirme aşamasında olan NANOSIS projesi kapsamında SUNUM, "Sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemlerinin geliştirilmesi" teması ile enfeksiyon hastalıklarının basit, hızlı ve ekonomik tanısı odağında çalışmalar planlıyor.
Bu kapsamda 24 stratejik ortak ile birlikte tanı kitleri, biyosensörler ve evde sağlık kavramları gibi önleyici tıp çalışmaları ve sağlığı olumsuz etkileyen ajanların moleküler yöntemlerle saptanmasına yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sanal iş birliği platformu kurgulandı.

NANOSIS projesi kapsamında kanser tanısı için düşünülen in-vitro kitlerinin Kovid-19 tanı kitlerine dönüştürülebileceğini vurgulayan SUNUM yetkilileri, fiziko-kimyasal/biyolojik analizlerini yapmak, üretimlerini gerçekleştirmek için gereken cihazlara sahip olmayan kurum ve kuruluşlara altyapısını açarak kendilerini iş birliğine davet ediyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sabancı Üniversitesi, Ekonomi

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