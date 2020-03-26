Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sabancı Üniversitesi, Kovid-19 kiti üreticilerine altyapısını açıyor - Haberler

Sabancı Üniversitesi, Kovid-19 kiti üreticilerine altyapısını açıyor

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Kovid-19 mücadelesinde aktif rol alan kit geliştirici, antikor/biyolojik ajan üreten firmalar ve kamu kuruluşlarına altyapısını açıyor.

26.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:56
Sabancı Üniversitesi, Kovid-19 kiti üreticilerine altyapısını açıyor
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Kovid-19 mücadelesinde aktif rol alan kit geliştirici, antikor/biyolojik ajan üreten firmalar ve kamu kuruluşlarına altyapısını açıyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre SUNUM, ulusal araştırma altyapısı ve tüm stratejik paydaşları ile Kovid-19 mücadele sürecine katkı verme çerçevesinde her türlü iş birliğine hazır olduğunu internet sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurdu.
Halihazırda değerlendirme aşamasında olan NANOSIS projesi kapsamında SUNUM, "Sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemlerinin geliştirilmesi" temasıyla enfeksiyon hastalıklarının basit, hızlı ve ekonomik tanısı odağında çalışmalar planlıyor.
Bu kapsamda 24 stratejik ortakla tanı kitleri, biyosensörler ve evde sağlık kavramları gibi önleyici tıp çalışmaları ve sağlığı olumsuz etkileyen ajanların moleküler yöntemlerle saptanmasına yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bir sanal iş birliği platformu kurgulandı.
NANOSIS projesi kapsamında kanser tanısı için düşünülen in-vitro kitlerinin Kovid-19 tanı kitlerine dönüştürülebileceğini belirten SUNUM yetkilileri, fiziko-kimyasal/biyolojik analizlerini yapmak, üretimlerini gerçekleştirmek için gereken cihazlara sahip olmayan kurum ve kuruluşlara alt yapısını açarak kendilerini iş birliğine davet ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sabancı Üniversitesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Haberler
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

10:50: Tomarza Belediyesi esnafa eldiven ve maske dağıttı - Haber 10:49: Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir - Haber 10:49: Otobüslerde yolcu denetimi - Haber 10:49: 'Terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Haber 10:49: PATARA'NIN DEV SÜTUNLARI YERLERİNE DİKİLİYOR - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber