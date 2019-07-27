Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, Ayvalık Küçükköy'de açıldı
Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, Ayvalık Küçükköy'de açıldı Kamu-yerel yönetim- üniversite işbirliğinde örnek bir model: Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde eğitim önceliği çocuklarının ve kadınlarınBALIKESİR - Dünyanın...27.07.2019 16:03
Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, Ayvalık Küçükköy'de açıldıKamu-yerel yönetim- üniversite işbirliğinde örnek bir model: Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler AtölyesiYaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde eğitim önceliği çocuklarının ve kadınların
BALIKESİR - Dünyanın problemlerinden haberdar, sorunlara çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesinde açıldı. Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde verilecek bilim ve teknoloji eğitimlerden, öncelikli olarak 8-15 yaş grubundaki çocuklar ve kadınların faydalanması amaçlanıyor. Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Sabancı Üniversitesi'nin hayata geçirdiği Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, düzenlenen tören ile açıldı.Törene Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici katıldı.Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yapmış olduğu konuşmasında "Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimin tam desteği ile Sabancı Üniversitesi ve Küçükköy arasında kurulan bu organik bağ Türkiye'de bir ilktir. Kamu-yerel yönetim-üniversite işbirliği ile topluma fayda sağlayacak bu projenin, ülke sınırlarının ötesinde "örnek bir model" oluşturacağına inanıyoruz." dedi.Güler Sabancı konuşmasında bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturdukları belirtti. Sanata, bilime ve teknolojiye verdiği değer ile Türkiye'nin örnek köylerinden biri olan Küçükköy'de çocukların eğitim ve eşitlik hakkını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Sabancı, "Öğretmenlerimize eğitimler vererek, bölge okullarının da tüm yıl Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nden faydalanmasını bekliyoruz." dedi.Sabancı konuşmasını sonlandırırken yerel halktan Küçükköy'ü yöredeki eğitim aktivitelerinin merkezi haline getirecek olan Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'ni takip etmelerini ve buradaki programlardan faydalanmalarını istedi. Küçük hayalleri büyük mutluluklara dönüştürmek isteyen tüm kurum ve kuruluşları da bu özel projeyi desteklemeye davet etti.Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır açılış töreninde "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde de vurgulanan atölyeleşme sürecine yönelik; ürün-odaklı, teknolojik çözüm bulma isteği ve yetisi olan, bireyler yetiştirilmesini amaçlayan Sabancı Üniversitesi önderliğinde, tüm paydaşlar ile hayata geçirilen Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi öğrencilerimizi sağlam temellerle geleceğe taşımada fırsatlar yaratacak. İlçemizdeki tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına hayırlı olmasın diliyorum." dedi.Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da konuşmasında "Sayın Valimizin himayelerinde yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme projesinde en büyük hayalimiz bu şehirde milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, teknolojiyi en üst seviyede kullanabilen nesiller yetiştirebilmek. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz atölyenin özellikle bu anlamda çok önemli ve değerli olduğuna inanıyorum. Ülkemizde fırsat eşitliği sağlama anlamında Küçükköy'ümüzde açılmış olması da ayrıca çok değerli. Bu sayede öğrencilerimize hayal kurmayı öğreterek, küçük hayalleri büyük mutluluklara dönüşeceği bir yer olmasını temenni ediyorum." dedi.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuşmasında Yaratıcı Teknolojiler Atölyesine dönüştürülen okulun, kendisinin de ilkokulu olduğu belirterek "Bu memlekete bugün hizmet ediyorsam, sebebi burada atılmış temellerdir, bu yüzden burası benim için çok değerli." dedi. Sabancı Üniversitesi'nin projesinde beraber hareket etmekten mutlu ve onurlu olduklarını belirten Ergin açılışta Küçükköy halkına seslenerek: "Şimdi asıl iş halkımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın bu değerli projeye sahip çıkması. Talep ediniz, talip olunuz, sahip çıkınız ki bu proje sürdürülebilir olsun. Sürdürülebilir oldukça daha birçok proje kentimize gelecektir." dedi.Açılış konuşmalarının ardından Kamu ve Üniversite Arasında Eğitimde İşbirliği protokolü, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Haluk Bal tarafından imzalandı.Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde yaz dönemi başından itibaren kodlama ve oyun tasarımı, İngilizce eğitimleri alan öğrencilere sertifikaları verildi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'dan sertifikalarını alan tüm öğrencilere Casper ile birlikte projenin teknoloji destekçisi olan Teknosa tarafından hediyeleri takdim edildi.Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Hakkında: Sabancı Üniversitesi Öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde bilim ve teknoloji eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerden öncelikli olarak 8-15 yaş grubundaki çocuklar ve kadınların faydalanması amaçlanmaktadır.1950 yılında Ayvalık Küçükköy'de inşa edilen eski okul binası, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı tarafından Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi olarak tekrar kullanıma geçirilmiştir. İnşaat süreci Akçansa, Çimsa, Enerjisa ve İklimsa tarafından desteklenen atölyenin sınıfları, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Koleksiyon Mobilya, Casper ve Teknosa tarafından donatılmıştır.
BALIKESİR - Dünyanın problemlerinden haberdar, sorunlara çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesinde açıldı. Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde verilecek bilim ve teknoloji eğitimlerden, öncelikli olarak 8-15 yaş grubundaki çocuklar ve kadınların faydalanması amaçlanıyor. Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Sabancı Üniversitesi'nin hayata geçirdiği Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, düzenlenen tören ile açıldı.Törene Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici katıldı.Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yapmış olduğu konuşmasında "Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimin tam desteği ile Sabancı Üniversitesi ve Küçükköy arasında kurulan bu organik bağ Türkiye'de bir ilktir. Kamu-yerel yönetim-üniversite işbirliği ile topluma fayda sağlayacak bu projenin, ülke sınırlarının ötesinde "örnek bir model" oluşturacağına inanıyoruz." dedi.Güler Sabancı konuşmasında bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturdukları belirtti. Sanata, bilime ve teknolojiye verdiği değer ile Türkiye'nin örnek köylerinden biri olan Küçükköy'de çocukların eğitim ve eşitlik hakkını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Sabancı, "Öğretmenlerimize eğitimler vererek, bölge okullarının da tüm yıl Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nden faydalanmasını bekliyoruz." dedi.Sabancı konuşmasını sonlandırırken yerel halktan Küçükköy'ü yöredeki eğitim aktivitelerinin merkezi haline getirecek olan Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'ni takip etmelerini ve buradaki programlardan faydalanmalarını istedi. Küçük hayalleri büyük mutluluklara dönüştürmek isteyen tüm kurum ve kuruluşları da bu özel projeyi desteklemeye davet etti.Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır açılış töreninde "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde de vurgulanan atölyeleşme sürecine yönelik; ürün-odaklı, teknolojik çözüm bulma isteği ve yetisi olan, bireyler yetiştirilmesini amaçlayan Sabancı Üniversitesi önderliğinde, tüm paydaşlar ile hayata geçirilen Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi öğrencilerimizi sağlam temellerle geleceğe taşımada fırsatlar yaratacak. İlçemizdeki tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına hayırlı olmasın diliyorum." dedi.Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da konuşmasında "Sayın Valimizin himayelerinde yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme projesinde en büyük hayalimiz bu şehirde milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, teknolojiyi en üst seviyede kullanabilen nesiller yetiştirebilmek. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz atölyenin özellikle bu anlamda çok önemli ve değerli olduğuna inanıyorum. Ülkemizde fırsat eşitliği sağlama anlamında Küçükköy'ümüzde açılmış olması da ayrıca çok değerli. Bu sayede öğrencilerimize hayal kurmayı öğreterek, küçük hayalleri büyük mutluluklara dönüşeceği bir yer olmasını temenni ediyorum." dedi.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuşmasında Yaratıcı Teknolojiler Atölyesine dönüştürülen okulun, kendisinin de ilkokulu olduğu belirterek "Bu memlekete bugün hizmet ediyorsam, sebebi burada atılmış temellerdir, bu yüzden burası benim için çok değerli." dedi. Sabancı Üniversitesi'nin projesinde beraber hareket etmekten mutlu ve onurlu olduklarını belirten Ergin açılışta Küçükköy halkına seslenerek: "Şimdi asıl iş halkımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın bu değerli projeye sahip çıkması. Talep ediniz, talip olunuz, sahip çıkınız ki bu proje sürdürülebilir olsun. Sürdürülebilir oldukça daha birçok proje kentimize gelecektir." dedi.Açılış konuşmalarının ardından Kamu ve Üniversite Arasında Eğitimde İşbirliği protokolü, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Haluk Bal tarafından imzalandı.Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde yaz dönemi başından itibaren kodlama ve oyun tasarımı, İngilizce eğitimleri alan öğrencilere sertifikaları verildi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'dan sertifikalarını alan tüm öğrencilere Casper ile birlikte projenin teknoloji destekçisi olan Teknosa tarafından hediyeleri takdim edildi.Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Hakkında: Sabancı Üniversitesi Öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde bilim ve teknoloji eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerden öncelikli olarak 8-15 yaş grubundaki çocuklar ve kadınların faydalanması amaçlanmaktadır.1950 yılında Ayvalık Küçükköy'de inşa edilen eski okul binası, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı tarafından Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi olarak tekrar kullanıma geçirilmiştir. İnşaat süreci Akçansa, Çimsa, Enerjisa ve İklimsa tarafından desteklenen atölyenin sınıfları, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Koleksiyon Mobilya, Casper ve Teknosa tarafından donatılmıştır.
Sabancı Üniversitesi, Küçükköy, Ayvalık, Güncel
Kaynak: İHA