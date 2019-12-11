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Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, FT sıralamasında Türkiye birincisi oldu

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Financial Times'ın "Avrupa'nın En İyi İşletme Okulları Sıralaması"na 69'uncu sıradan girerek Türkiye'den ilk sırada yer alan işletme okulu oldu.

11.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:52Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, FT sıralamasında Türkiye birincisi oldu
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Financial 'ın " 'nın En İyi İşletme Okulları Sıralaması"na 69'uncu sıradan girerek 'den ilk sırada yer alan işletme okulu oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi Executive MBA Programı da Financial Times, Executive MBA programlarının 2019 dünya değerlendirmelerinde dünyada 94, Avrupa'da 42'nci sırada yer aldı.
Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi, Türkiye'den birinci sırada girdiği ve bu yıl 16'ncısı yapılan Financial Times değerlendirmeleri, MBA, Executive MBA, Yönetim Yüksek Lisans ve 2 özel eğitim program sıralamasının birleştirilmiş performanslarına dayanıyor.
Sıralama okulların kalitesini ve programların kapsamını ölçüyor. Değerlendirmede, yönetim bilimleri fakültesi mezunlarının maaşı ve maaş artışı, özel eğitim programlarındaki açık eğitimler, kuruma özel programlar, kadın öğretim üyesi yüzdesi, uluslararası öğretim üyesi yüzdesi ve doktoralı öğretim üyelerinin yüzdesi baz alınıyor.
Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Kasap, fakültenin Türkiye'den birinci sırada, Executive MBA programının dünyanın en iyileri arasında yer almasından gurur duyduklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Dünyanın en prestijli sıralamalarından Financial Times sıralamalarında fakültemizin eğitim verdiğimiz tüm programları da içeren başarısı, ayrıca Executive MBA programımızın dünya sıralaması ve Yönetici Geliştirme Birimimizin Kuruma Özel Program Sıralamasında Türkiye'den yer alan tek program olması, birden fazla değerlendirmede varlığımızı göstererek okulumuzun eğitim ve araştırma kalitesinin uluslararası boyuttaki başarısını tekrar ispatlamıştır."

Sabancı Üniversitesi, Türkiye, Avrupa, Times, Güncel

Kaynak: AA

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