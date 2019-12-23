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Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak'ta başlıyor

Sabancı Vakfı'nın sivil toplum kuruluşlarının "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için başvurular 2 Ocak 2020'de başlayacak.

23.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:52 Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak'ta başlıyor

Sabancı Vakfı'nın sivil toplum kuruluşlarının "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için başvurular 2 Ocak 2020'de başlayacak.

Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını hedefleyen Sabancı Vakfı, bireylerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden ve eğitim yoluyla güçlenmelerine katkıda bulunan projelere yönelik söz konusu programa yönelik başvuruları 2 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında kabul edecek.

Projelere 250 bin liraya kadar destek

2020 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 50 bin lira ile 250 bin lira arasında hibe desteği sağlanacağı ve toplam 1.5 milyon lira değerinde destek verileceği belirtilirken, desteklenecek projelerin en erken 13 Temmuz 2020'de başlaması ve en geç 12 Temmuz 2021 tarihinde sona ermesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın Hibe Programı'nı sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle oluşturulduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olarak, 13 yılda 164 projeye 26 milyon lirayı aşkın destek verdik. Birlikte yol aldığımız sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla yüz binlerce bireyin hayatına dokunduk. Bu süreçte vakıf olarak odağımıza aldığımız kadın, genç ve engelli alanlarında projeler üreten sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştık, birlikte öğrendik, toplumsal ihtiyaçlara çözüm arayışında birbirimizden güç aldık. Bugün de görüyoruz ki, toplumsal gelişmenin sağlanmasında sivil toplumun gücü ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi önemli bir rol oynuyor. Biz de Sabancı Vakfı olarak, Hibe Programı'nın yeni döneminde, yeni projeleri heyecanla bekliyor ve çözümün bir parçası olmanın memnuniyetini yaşıyoruz." (Fotoğraflı)

 



Sabancı Vakfı, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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