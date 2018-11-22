Sabancı Vakfı 25 Yıldır Genç Sanatçıların Yanında

Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri kapsamında 25 yılda 225 genç sanatçının 6 bin cumhuriyet altını ile ödüllendirildiğini belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı, "Babam yaşasaydı 85'inci yaşını kutlayacak ve eminim aynı heyecanla burada genç sanatçıları alkışlayacaktı" dedi.

Merhum Sakıp Sabancı'nın sanatçıların başarılarını ödüllendirmek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı'nın devam ettirdiği "Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri", 25'inci kez sahiplerini buldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan genç sanatçılara ödüllerinin takdim edildiği törende 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını değerinde Türk Lirası ödül verildi. Tören, ödüllerin 25 yıllık yolculuğunu anlatan bir sergiye de ev sahipliği yaptı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kayhan Ülker ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.h.c. Dilek Sabancı'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Zerrin Koyunsağan ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın yanı sıra iş dünyası ve cemiyet hayatından Türker İnanoğlu, İsmet Alpagut, Türkan Gürsel, Nihal Yöneyman, Nesrin Eyilik'in de aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Törende konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.h.c. Dilek Sabancı, "Babam merhum Sakıp Sabancı sanata ve sanatçıya çok değer verirdi. Sanatçıların takdir edilmesi gerektiğini düşünür; başarılarının ödüllendirilmesini isterdi. Bu ödül törenini de sağlığında bu amaçla hayata geçirdi. Sanatı ve sanatçıyı, ama özellikle genç sanatçıları desteklemek için önemli bir adım attı. Yaşasaydı bu yıl 85'inci yaşını kutlayacaktı. Eminim, aynı heyecanla burada bizlerle olacak ve genç sanatçıları alkışlayacaktı. Bizler de onun arzusunu devam ettiriyor, vasiyetine sahip çıkıyoruz. Her yıl burada ödül alan gençlerin heyecanını onun adına paylaşıyoruz. 25 yılda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan 225 genç sanatçıyı 6 bin Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdik. Ancak daha önemlisi burada başarılarına tanıklık ettik ve onları birlikte alkışladık. Kariyerlerinin başındaki genç sanatçılarımıza bu ödülün uğur getirmesini diliyorum. Sanat hayatları boyunca önemli başarılara imza atarak bizleri gururlandıracaklarına inanıyorum" dedi.

2018 yılı Sakıp Sabancı Sanat Ödülü'ne layık görülen öğrenciler birincilik derecesinden başlayarak Resim Bölümü'nden Aysun Telli, Emine Altun, Eyüp Çakmak, Heykel Bölümü'nden Emrah Önal, N. Ayşim Kahveci, Berka Kınay ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden Gülderen İlhan Resmi, Hürriyet Gençbay, İlksen Biçer oldu. Ödüle hak kazanan genç sanatçıların eserleri, ödül töreni öncesinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilendi.

25 yılda 225 genç sanatçı ödüllendirildi

1994 yılında kendi adını taşıyan Sanat Ödülleri'ni başlatan Sakıp Sabancı, tüm hayır işleri ile ödül programlarının devamını sağlamak için Sabancı Vakfı bünyesinde Sakıp Sabancı Fonu'nu oluşturdu. Sabancı Vakfı'nın devam ettirdiği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri ile 25 yılda 225 genç sanatçı toplam 6 bin Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.